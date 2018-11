Italský ministr Salvini tvrdě bojuje proti migraci. Prosadil zpřísnění azylu

Nový zákon umožní žádat o azyl jen těm cizincům, kteří ve své zemi čelí politickému stíhání, nebo utíkají před bezprostředním válečným nebezpečím. Až doposud přitom mohli lidé žádat o udělení azylu i z takzvaných humanitárních důvodů - do této kategorie podle agentury Reuters v minulosti spadali například homosexuálové, kteří utíkali před stíháním v afrických zemích.

„Jsem ochotný přijmout ženy a děti, které utíkají před válkou. Ale ty ostatní nikoli,“ komentoval ve čtvrtek Salviny novou legislativu. „Nechci, aby se na mě lidé dívali jako na idiota,“ doplnil politik.

#Salvini: In Italia ci sono delle regole e devono essere rispettate. Se scappi dalla guerra sei un mio fratello, ma se non scappi da nessuna guerra e la guerra ce la porti in casa, ti riporto da dove sei venuto. #ariachetirala7 @ariachetira