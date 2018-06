Kolumbijským prezidentem bude Duque, ve volbách získal 54 procent hlasů

Doprava a logistika - Doprava a logistika Skladník 16 350 Kč

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků Skladník, operátor (M/Ž). Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16350 kč. Volných pracovních míst: 20. Poznámka: Jusda Europe poskytuje skladové a logistické služby pro celý region EMEA. Je schopna zajistit pro zákazníky kompletní rešení na míru. Logistické centrum se nachází v Černé za Bory u Pardubic, skladovací prostory v Pardubicích-Drozdicích a v Kutné Hoře., , Co bude Vaší prací?, Zajištění zaskladnění, vyskladnění a zpracování zakázek dle expedičních příkazů., Uzavírání zakázek pro finální nakládku., Práce na baličce, páskování palet., Provádění inventur., , Co byste měli nabídnout VY?, Ochotu směnovat - denní, noční 12h směny., Zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost., A pokud máte praxi ve skladu, máte výhodu!, , Co u nás získáte?, Stabilní práci a stálý příjem., Dotované stravování., 3000,- ročně na benefity (Jděte do kina, zaplaťte v lékárně, přihlaste se na jazykový kurz, a nebo si vyberte něco úplně jiného...)., 5 týdnů dovolené., Mobilní tarify za velmi výhodné ceny pro Vás i Vaše blízké (Třeba neomezené volání a 10GB dat za skvělou cenu)., Podporu fit života - Foxconn Fitness (vstup za 30Kč na lekce i do fitka), Multisport program (příspěvek na fitko, plavání nebo třeba saunu...)., Další vzdělávání (např. Odborné kurzy, kurzy práce na PC, kurz focení, a další)., Slevy u obchodníků (Cestujte pohodlně a levněji s LeoExpress, nakupte elektroniku se slevou, a další...)., Min. 6.000,- ročně v průměru příspěvek. Pracoviště: Logistic service centre - areál starzone, Staročernská, č.p. 227, 530 02 Pardubice 2. Informace: Jitka Chudobová, +420 466 056 543.