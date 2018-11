Ivanka Trumpová používala soukromý mail. Clintonovou za to chtěl Trump odsoudit

Kontrola v Bílém domě prokázala, že Trumpová používala soukromou adresu ke komunikaci s vládními představiteli. Podle jejího právníka to však činila ještě předtím, než byla detailně seznámena s příslušnými předpisy.

Trumpova administrativa americké televizi CBS News sdělila, že e-maily neobsahovaly tajné údaje. Ačkoli šlo především o logistické a osobní informace, podle deníku The Washington Post mohlo i tak jít o porušení federálního nařízení.

K odhalení přispěla iniciativa Austina Everse z organizace American Oversight, který požádal o zveřejnění údajů na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Evers v prohlášení uvedl, že „prezidentova rodina není víc než zákon“.

Ivanka Trump sent hundreds of emails - including to cabinet secretaries - from her personal account. Our FOIAs and lawsuit prompted the White House investigation. See the Ivanka Trump emails we uncovered here: https://t.co/8hthxCWahQ