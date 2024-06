V Pásmu Gazy je přibližně deset tisíc kriticky zraněných pacientů, kteří nemohou odejít do zahraničí za lepší péčí. Mezi zraněnými je i desetiletá Hanan Akel, která je po operaci obličeje a po celém těle má vážné popáleniny. Palestinští lékaři jí ale nemohou dát péči, kterou potřebuje, neboť jim docházejí nástroje i zásoby. Dívka už proto možná nikdy neuvidí.

Zranění v Pásmu Gazy často nemají přístup ke kvalitnímu ošetření. | Foto: Profimedia

Desetiletá Hanan Akel šla v táboře Bureij s mladší sestrou Líne pro sladkosti. V dlani každá svírala jeden šekel, který na cestu dostaly od babičky. Všední chvíle ve světě obráceném válkou naruby se ale během okamžiku změnila v noční můru. „Neslyšela jsem žádný zvuk, jen jsem si všimla červeného světla, když střela dopadla,“ svěřila se Hanan reportérovi ze stanice CNN.

Izrael zaútočil na školu v táboře v Gaze. Zemřelo 40 lidí včetně žen a dětí

Díky tomu, že nechala jít pětiletou Líne první, se mladší sestře nic nestalo. Hanan ale skončila v nemocnici s vážnými popáleninami na obličeji, rukou, hrudníku a noze. „Vedle mě ležel krvácející roztrhaný muž a na mě spadl kus betonu,“ vzpomínala.

S reportérem mluvila chraplavým nakřáplým hlasem. Zrovna byla po rekonstrukční operaci obličeje.

Upozorňujeme, že záběry nejsou pro slabé povahy:

Hanan se svěřila novinářům z propalestinského zpravodajského webu Palestine online, že nemůže otevřít oči. Jejím největším přáním je, aby znovu viděla matku a bratry. „Modlím se v noci i ráno a pokaždé se snažím oči otevřít, ale nejde to. Jsem z toho nešťastná,“ dodala.

Lékařům chybí vybavení



Podle doktora Mahmuda Mahaneho, který Hanan v nemocnici mučedníků Al-Aksá v centru Gazy vyndal střepinu z hlavy, potřebuje dívka i další děti další pomoc. „Většina potřebuje převoz. Nemáme tu prostředky pro kvalifikovanější léčbu. Nemáme nástroje ani zásoby,“ sdělil odborník na popáleniny a zranění očí.

Hanan je jen jedna z tisíců pacientů v kritickém stavu, kteří čekají na lékařskou evakuaci. „Musíme evakuovat asi deset tisíc lidí. Od nárůstu násilí v oblasti Rafáhu a omezení služeb teď máme navíc asi tisíc kriticky nemocných a zraněných, kteří nemůžou opustit Gazu, aby se jim dostalo potřebné lékařské péče,“ řekla na konci května mluvčí Světové zdravotnické organizace (WHO) Margaret Harrisová agentuře Anadolu Ajansi.

Hamás ho bil i za to, jak zrovna seděl. Rodina zachráněného Izraelce promluvila

Pro mnohé je jedinou nadějí přechod z Rafáhu do Egypta. Hranice jsou ale od 7. května pod kontrolou Izraele a jsou zavřené. Vedení armády však tvrdí, že znovuotevření nebrání. „Klíč k předejití humanitární krize je nyní v rukou Egypta,“ sdělil Izrael agentuře Reuters.

Káhira výrok odsoudila jako pokus o svalení viny na někoho jiného a vyzvala Izrael, aby z přechodu stáhl své vojáky. V takovém případě ho údajně znovu otevře. Podle deníku The Times of Israel Jeruzalém souhlasil, ale datum znovuotevření stále neoznámil.

Podle zástupce WHO pro Západní břeh Jordánu a Gazu Rika Peeperkorna je počet kriticky zraněných Palestinců podhodnocený a přechod by se měl co nejdříve otevřít. „Nejvíce je válečných zranění, jako jsou těžké úrazy, poranění páteře a podobně. Pokud se přechod v Rafáhu brzy neotevře, mělo by se najít alternativní řešení,“ dodal.