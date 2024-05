Izraelské jednotky operují v některých oblastech na východě Rafáhu v jižní části Pásma Gazy, oznámila armáda. Podle ní byla z míst bojů evakuována většina civilního obyvatelstva i pracovníci mezinárodních organizací, napsala agentura Reuters. O něco dříve vojáci potvrdili, že mají pod kontrolou palestinskou část hraničního přechodu Rafáh, který je tak nyní uzavřený. Podle palestinských úřadů, které kontroluje hnutí Hamás, zemřeli v důsledku izraelských úderů další lidé, napsala agentura AFP.

Izraelští vojáci u hranic s Gazou. | Foto: Profimedia/Mostafa Alkharouf / Anadolu

„IDF (zkratka pro izraelskou armádu, pozn. ČTK) začala přesně vymezenou protiteroristickou operaci v oblasti východního Rafáhu,“ uvedla armáda v prohlášení. Součástí byly pozemní operace i údery ze vzduchu. Armáda tvrdí, že zabila zhruba 20 ozbrojenců a zničila tři tunelové šachty.

Už v noci izraelská média informovala, že podle záběrů ze sociálních sítí jsou izraelské tanky na palestinské straně hraničního přechodu Rafáh, který je jedním z hlavních vstupních bodů pro humanitární pomoc do Pásma Gazy. Podle serveru Haarec izraelská armáda v úterý ráno tuto informaci potvrdila. Podle ní byl přechod využit pro teroristické účely. Podle deníku The New York Times (NYT) se izraelští představitelé domnívají, že z okolí přechodu byly v neděli vypáleny rakety na izraelský přechod Kerem Šalom; při útoku zemřeli čtyři izraelští vojáci.

Proč Izrael sáhl po přesném a omezeném zasáhu:

Pozastavení provozu hraničního přechodu, a tudíž přerušení dodávek humanitární pomoci, potvrdily agentuře Reuters kromě palestinských úřadů i tři zdroje z humanitárních organizací. Zastavený je také provoz dalšího významného přechodu Kerem Šalom, který bude podle prohlášení armády otevřen, až to bezpečnostní situace dovolí.

Letecké a dělostřelecké údery v Pásmu Gazy pokračují

V oblasti města Rafáh, kde v minulých měsících nalezly útočiště před boji stovky tisíc lidí z jiných částí Pásma Gazy, pokračovaly podle agentury AFP v noci izraelské letecké a dělostřelecké údery. Palestinské úřady mluví o řadě mrtvých, jedna z místních nemocnic uvedla, že eviduje 11 obětí.

Napětí mezi Íránem a Izraelem vyústilo v otevřený útok:

V pondělí izraelská armáda vyzvala k evakuaci lidi z části Rafáhu. Armáda se zřejmě připravuje na pozemní operaci v aglomeraci, kde na malém území žije na 1,2 milionu lidí. Izraelští vládní představitelé tvrdí, že bez pozemní invaze v Rafáhu nelze dosáhnout cíle izraelské ofenzivy, a sice zničení zbývající vojenské infrastruktury palestinského hnutí Hamás. Před ofenzivou a jejími důsledky pro civilní obyvatelstvo oblasti Izrael varují Spojené státy i další spojenci.

Hamás souhlasil s příměřím

Jednání o příměří, zprostředkovávaná především Egyptem a Katarem, zatím k výsledku nevedla, byť v pondělí večer Hamás souhlasil s návrhem, vypracovaným Káhirou. Izrael plán studuje, vyjádření jeho představitelů pro média však byla v pondělí večer skeptická. Podle NYT však text, se kterým souhlasil Hamás, má jen několik málo jazykových odchylek od návrhu, který dříve předložily Spojené státy a Izrael.

Izraelská ofenziva v Pásmu Gazy začala loni v říjnu v reakci na teroristický útok palestinského hnutí Hamás a jeho spojenců, při kterém na izraelském území zemřelo na 1200 lidí. Podle palestinských úřadů v Pásmu Gazy v souvislosti s boji zemřelo přes 34 700 lidí.