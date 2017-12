Izrael chce pojmenovat novou železniční zastávku u Zdi nářků po Trumpovi

Až ke Zdi nářků ve východním Jeruzalémě povede železnice a zastávka, která bude tomuto posvátnému místu nejblíž, ponese jméno Donalda Trumpa. Tento plán dnes zveřejnil izraelský ministr dopravy.

Izrael chce rozšířit výstavbu vysokorychlostní železnice mezi Tel Avivem a Jeruzalémem až do židovské čtvrti Starého města a vybudovat novou zastávku přímo u Zdi nářků. Stanice by měla nést jméno "Donald John Trump". Oznámil to izraelský ministr dopravy Yisrael Katz. Její pojmenování po americkém prezidentovi by mělo být výrazem úcty k jeho "historickému a odvážnému rozhodnutí", když označil Jeruzalém za hlavní město Izraele a rozhodl o tom, že právě do něj se přesune americká ambasáda.

Trumpovo kontroverzní prohlášení vyvolalo rozhořčené protesty Palestinců i většiny islámských zemí a odmítla je i nezávazná rezoluce Valného shromáždění OSN.

Izrael obsadil východní část Jeruzaléma - včetně Zdi nářků neboli Západní zdi - v šestidenní válce v roce 1967 a později jej připojil ke svému území, což mezinárodní společenství neuznalo. Izraelci vnímají celé město jako svou metropoli, zatímco Palestinci považují východní Jeuzalém za hlavní město svého budoucího státu.

Nová vysokorychlostní železnice propojující Tel Aviv a Jeruzalém by měla být vybudována už v roce 2018 a zkrátit dobu přepravy mezi oběma městy na méně než 30 minut. Šestapadesát kilometrů dlouhá trať by měla sloužit také pro spojení na letiště Ben Gurion. Náklady na její vybudování činí přibližně sedm miliard šekelů (4,39 bilionu korun).