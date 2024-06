ČTK dnes 22:25

Desetitisíce lidí v Izraeli v sobotu znovu vyšly do ulic na protest proti vládě Benjamina Netanjahua, jejíž součástí je i krajní pravice. Napsal to server listu The Times of Israel, podle něhož nejvíce demonstrantů je tradičně v Tel Avivu. Do ulic tohoto přístavního města vyrazily desetitisíce lidí, další tisíce pochodují v Haifě, Jeruzalémě či ve městech na jihu Izraele. Na některých místech blokují dopravu.