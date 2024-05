Izraelská armáda v pondělí zahájila evakuaci východního Rafáhu. Zatímco Izrael pokračuje v úderech na město, tisíce civilistů opustily své dosavadní životy a vydaly se na nebezpečnou cestu s velmi nejistým výsledkem. Situace v cílových oblastech má totiž do ideálu daleko, některé organizace je dokonce označily za místa nevhodná k životu.

Nejen sociální sítě v pondělí zaplavily snímky a videa z východního Rafáhu. Zobrazují, jak stále více a více zaplněnými ulicemi projíždějí nákladní automobily přeplněné lidmi i jejich majetkem. Nikterak neobvyklým úkazem byly děti sedící mezi cisternami s palivem a plastovými pytli či lidé, kteří přidržovali matrace připevněné na střechách svých aut.

Izraelská armáda v pondělí zahájila evakuaci východního Rafáhu:

Někteří z palestinských civilistů, které izraelská armáda v posledních dnech vyzvala k evakuaci z východního Rafáhu, následně reportérům popsali své pocity. Zejména strach a zoufalství, které v nich vyvolal vynucený odchod z vlastních domovů a přístřešků.

„Odešli jsme, protože rozdávali letáky,“ uvedl v pondělí pro server americké televize CNN Mohammed Ghanem, jeden z obyvatel východního Rafáhu. „Útočí, aniž by rozlišovali mezi dětmi a dospělými, vojáky a civilisty. Opustil jsem svůj dům, který jsem stavěl 17 let. Už nemáme žádný domov. Míříme do Mawasi, protože tady není bezpečno. Zabíjejí ženy a děti,“ dodal.

„Nechávám za sebou vzpomínky na celý život,“ konstatoval Faisal Barbakh, který z města uprchl na kole. „Odcházím do neznáma a cítím se hrozně. Kéž by s námi šel někdo z těch, kteří to způsobili. Moje rodina je nyní roztrhána a žije na sedmi různých místech. Cítím, že je to konec života. Už ani nedokážu přemýšlet. Nechal jsem za sebou 59 let života, všechny vzpomínky, fotky svých dětí, smlouvu na můj dům. Jen Bůh ví, kolik úsilí mě stálo, abych vše vybudoval. A není to jen můj pocit, je to pocit každého z nás,“ popsal.

Pro mnohé z těch, kteří v pondělí opouštěli východní Rafáh, se přitom jednalo už o několikátý vynucený přesun z místa na místo. „Tohle je počtvrté, co jsem vysídlen. Z Nusejrátu do Chán Júnisu, pak do Rafáhu a teď zase někam jinam. Nevím, kam mám namířeno,“ řekl jeden z mužů CNN.

V průběhu několika posledních týdnů izraelské údery nadále zhoršovaly už tak nedobré podmínky těch, kteří přežívají v Rafáhu. Podle některých odhadů mezi nimi může být až 600 tisíc dětí, připomněl server americké televize CNN. „Podvýživa je čím dál častější a zdravotnická zařízení nefungují,“ přiblížili tamní podmínky Lékaři bez hranic. Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF) pak Rafáh označil za „město dětí, které nemají kam jít“.

Dvě z nich, malí chlapci Malek a Yousef, se v pondělí vydali z Rafáhu do bezpečí sami na kolech, na nichž vezli tašky. „Utíkáme před Izraelci. Varovali nás a nařídili nám evakuovat východní oblast. Oblečení a jídlo mám v tašce. Jedeme za našimi prarodiči,“ svěřil se jeden z chlapců.

Výzva k evakuaci

Izraelská armáda vybídla přibližně sto tisíc Palestinců žijících ve východním Rafáhu, aby se přesunuli do Al-Mawasi, úzké pobřežní oblasti u Středozemního moře, která byla označena za „rozšířenou humanitární zónu“, a do oblastí nedaleko Chán Júnisu. Al-Mawasi, už nyní přeplněné vysídlenci, však Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) označil za místo nevhodné k životu. „Opravdu nejde o místo, kde by si lidé postavili stany, mohli tu žít a měli uspokojeny všechny základní potřeby,“ citovala CNN ředitele UNRWA pro záležitosti Gazy Scotta Andersona.

Obdobný názor zastává i generální tajemník Norské rady pro uprchlíky Jan Egeland, který ve svém prohlášení uvedl, že „příkaz k evakuaci byl nezákonný“ a „už nyní přetížené Al-Mawasi postrádá životně důležité služby“.

Jak vypadá život v Al-Mawasi. Podívejte se na video:

Situaci v Al-Mawasi médiím popsal i jeden z nově příchozích uprchlíků Mohammad Abu Khamash: „Přišel jsem sem z Rafáhu a nenašel jsem tu místo, kde bych mohl zůstat. Lidé nám dokonce říkají, že bychom měli odejít. Já ale opravdu nevím, kam jít. Rozdávali nám letáky a lidé zpanikařili a začali utíkat.“

Ani odchod do Chán Júnisu přitom rodinám nezaručil bezpečí. „Museli jsme si zvyknout na nálety, které ohrožovaly naše životy i životy našich dětí. Odešli jsme hledat místo, kde bychom mohli důstojně žít,“ popsal Ahmad Safi, který se přestěhoval s osmičlennou rodinou „Neexistuje tu žádný život, situace je velmi složitá. Chán Júnis byl městem plným štěstí, ale nyní není vhodný pro život. Nikde není bezpečno. Izraelci mohou vstoupit, kamkoli se jim zachce,“ popsal.

Jeho slova se potvrdila i v posledních dnech. Zatímco mnozí civilisté opouštěli Rafáh, Izrael provedl nové „cílené údery“ na město. Podle údajů palestinských úřadů zemřely od nedělního večera do úterního rána další desítky lidí.

Abu Salah, jeden z obyvatel Rafáhu, pro CNN uvedl, že město opustil v době, kdy bylo pod silnou izraelskou palbou. „Neexistuje tam bezpečí. Bezpečí znamená být ve svém vlastním domě. Jak ale může být bezpečím, když se přesouváte z místa na místo jako kočka se svými koťaty a žebráte o trochu jídla a poukázky na příděly potravin?“ otázal se.

Přizvukovala mu žena, která si nechala říkat Maha. Zdůraznila, že palestinští civilisté jsou izraelské armádě vydáni na milost a nemilost: „Řeknou ti, abys šel sem a zabijí tě tady, nebo ti řeknou, abys šel tam a zabijí tě tam. Nechtějí, abychom byli v bezpečí.“

„Jediným řešením je uzavřít tuto záležitost. Nejen zastavit válku, ale mít palestinský stát,“ uzavřela Maha.