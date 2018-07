Bílé přilby byly v nebezpečí. Izrael je ze Sýrie evakuoval do Jordánska

Izraelská armáda evakuovala z válečné zóny v jižní Sýrii asi 800 příslušníků tamní civilní obrany, která je známá též pod názvem Bílé přilby. Syřané následně přešli přes Izraelem okupovanou část Golanských výšin do Jordánska. Jedná se o první podobnou intervenci Izraele v osmileté syrské válce, připomíná agentura AP.

K „výjimečnému humanitárnímu gestu“ izraelská armáda údajně přistoupila na žádost Spojených států a jejich evropských spojenců – a to kvůli „bezprostřednímu nebezpečí“, která tamní civilní obraně hrozila na jihu Sýrie, upozornila BBC. Evakuovaní členové skupiny předtím působili v oblasti kontrolované syrskou opozicí a ocitli se v ohrožení kvůli ofenzivě vládních sil.

Podle vyjádření izraelské armády ale toto gesto neznamená změnu izraelského postoje, který dlouhodobě odmítá zasahovat do válečného konfliktu v Sýrii. Izrael totiž obě bojující strany pokládá za nepřátelské.

Jak uvedla izraelská média, příslušníci syrské civilní obrany již byli převezeni do Jordánska, odkud později přesídlí do Německa, Kanady a Velké Británie. Jordánské ministerstvo zahraničí již potvrdilo, že na jejich území vstoupilo asi 800 syrských občanů, kteří by se měli v zemi zdržet asi tři měsíce.

Syrské Bílé přilby pravidelně zdůrazňují svou politickou nestrannost, když samy sebe označují za dobrovolnickou organizaci, jež zachraňuje lidi v oblasti bojů. Stoupenci Damašku a Moskvy ji ale podezírají z možného napojení na džihádisty.