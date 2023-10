Hudební festival Supernova nedaleko Pásma Gazy měl být odreagováním pro mnoho lidí. Organizátoři akce slibovali nádherné výhledy a víkend plný lásky a porozumění za doprovodu skvělé hudby. Někteří lidé i tak na událost odjížděli s vědomím, že by se mohly objevit rakety. Že se ale z festivalu stanou krvavá jatka s doprovodem staccata automatických pušek, nikoho nenapadlo ani v tom nejhorším snu.

Izraelský voják na místě festivalu Supernova, kde ozbrojenci Hamásu zabili více než 260 lidí a další unesli. | Foto: ČTK

Poslední videa, která návštěvníci před útokem natočili, ukazují, že Supernova byl festival jako každý jiný. Je na nich vidět spousta mladých lidí, kteří za úsvitu tancovali na hlasitou hudbu a užívali si volnosti. Speciální tým BBC Verify z britské redakce ověřil videa a vytvořil časovou osu celého masakru.

Celou akci obklopoval závoj tajemna. Lidé až do poslední chvíle nevěděli, kde se pořádá. Až těsně před začátkem je organizátoři navedli na odlehlé místo severně od kibucu Re'im, asi 6 kilometrů východně od Gazy. Tam měli dle jejich slov zažít cestu jednoty a lásky.

Čekalo na ně peklo na zemi

Páteční večer proběhl bez problému. Párty začala kolem desáté večer a lidé tančili a slavili až do rána. Na videu, které ověřila stanice BBC a které návštěvníci nahráli v 7:22 ráno, je možné vidět ještě stále tančící a smějící se mladé lidi. Nad jejich spokojenými tvářemi se už ovšem ve slabém ranním světle vznáší obláčky kouře, které signalizují začátek blížící se hrůzy.

Zdroj: Youtube

Šlo totiž o oblaka, která za sebou nechávají obranné rakety, jež používá izraelská armáda k zachycení střel vypálených z Gazy. V následujících hodinách jich Hamás vypálí tisíce.

Lidé si mysleli, že jsou výbuchy součástí hudby

Mračna nad tančícími hlavami většinu návštěvníků nechávala klidnými. Vzhlédlo k nim jen pár z nich. Na dalším videu natočeném jen o pár momentů později už hudba nehraje. Místo ní začaly znít sirény.

„Zpočátku zněl hluk z raket jako součást hudby. Pak jsme najednou ucítili, jak kolem nás létají kulky,” popsal anonymně události jeden z návštěvníků izraelské stanici Channel 12.

Zdroj: Youtube

Není jasné, kolik času uběhlo od vypálení raket a objevení bojovníků militantní skupiny Hamás, ale podle přeživších se vše odehrálo velice rychle. „Viděl jsem, jak lidé padají k zemi. Okamžitě jsme skočili do džípu a odjeli do polí,” vzpomínal festivalový masér Gilad Karplus.

Teroristé zablokovali všechny východy

Jeho rozhodnutí odjet do polí a pouště místo po cestě se ukázalo jako dobrý nápad. Lidé během pár minut zjistili, že se jinak ven nedostanou. Ozbrojenci tábor fakticky obklíčili a cesty z něj zatarasili. „Věděli jsme, že pravděpodobně zablokují silnici. Jsem si jistý, že tam zabili spoustu lidí,” dodal Gilad, který slouží i v izraelské armádě.

Ozbrojenci bez slitování stříleli na ujíždějící auta a lidi, kteří v panice utíkali všemi směry. „Bylo to peklo na zemi. Bojoval jsem už ve dvou válkách, ale nic takového jsem ještě neviděl. Všude byla těla. Byla to jatka, přišli nás vyvraždit,” řekl přeživší Sahar Ben Sela deníku The Guardian.

V rozhovoru pro deník Hindustan Times se Sahar svěřil, že mu přímo před očima zabili kamarádku. Schovávali se společně s asi 30 lidmi v protileteckém krytu. „Házeli po nás granáty. Druhý mě trefil do hlavy, ale spadl do řad za nás. Jejich smrt nás zachránila,” řekl.

Necelou minutu po výbuchu začala mít jeho kamarádka pocit, že nemůže dýchat. I přes snahu jejích přátel udržet ji uvnitř, vyrazila na čerstvý vzduch. „Vběhla teroristovi přímo do náruče. Zastřelil ji z bezprostřední blízkosti,” dodal se slzami v očích.

Ozbrojenci neměli slitování

Zatímco mnoho lidí prchalo do otevřené krajiny, bojovníci metodicky procházeli festivalovým areálem, zabíjeli na potkání a brali si cennosti, které u zastřelených našli. Záběry z palubní kamery s časovým údajem 9:23 ukazují tři ozbrojence. Video ověřila i stanice CNN.

Zpočátku je na něm vidět pouze auto zaparkované přes silnici, vedle kterého leží nehybné tělo. Poté se objeví jeden z bojovníků, který řve a střílí směrem ke svým nohám, vedle auta, které vše natáčelo. V dalším okamžiku zvedá zraněného muže, kterého odvádí pryč. Není známo, jestli přežil.

Po jejich odchodu se tělo u nedalekého auta hýbe. Muž, který zřejmě hrál mrtvého, zvedá hlavu, aby se přesvědčil, že je vzduch čistý. To ovšem neměl dělat, neboť záběry následně ukazují, jak k němu okamžitě přiběhne jiný terorista a zblízka ho střelí do hlavy.

Izraelská armáda přijela až po poledni. Jedno z ověřených videí ukazuje, že ještě ve 12:09 po areálu ozbrojenci chodili a šacovali mrtvé. Ve 12:14 je pak vidět žena, která kolem sebe máchá rukama, jako kdyby přivolávala pomoc. V dalším okamžiku se schovává před střelbou. Zda přežila nikdo neví.

Zdroj: Youtube

Podle záchranné agentury Zaka ten den zemřelo více než 260 lidí. Desítky dalších ozbrojenci unesli a nyní je drží na různých místech v Pásmu Gazy.