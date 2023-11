Izraelská vláda se ve středu domluvila s palestinskou militantní skupinou Hamás na čtyřdenním příměří kvůli propuštění rukojmí, které teroristé drží v Pásmu Gazy. Odborníci nyní diskutují o důsledcích kroku a možném navýšení počtu propuštěných.

Izrael se s Hamásem domluvil na čtyřdenním příměří. Ilustrační snímek | Foto: Profimedia

Obě znepřátelené strany domluvily výměnu 50 žen a dětí unesených z Hamásem ovládané Gazy za osvobození 150 palestinských žen a dětí z izraelských věznic. Mnozí komentátoři nyní nabádají k tomu, aby se v bojích nepokračovalo ani po uplynutí dočasného příměří.

O propuštění velké skupiny rukojmích diplomaté diskutovali už od konce října. Spojené státy americké, Izrael a Katar se snažili s palestinským radikálním hnutím Hamás projednat detaily dohody, včetně časového rámce, počtu rukojmích nebo možnostech bezpečných koridorů.

Jednání podle některých zdrojů probíhala velmi pomalu. „Každý krok je jako trhání zubů,“ řekl tehdy jeden z úředníků.

Izrael uzavřel s hnutím Hamás dohodu o krátkodobém příměří:

Schváleno. Izrael se s Hamásem dohodl na příměří výměnou za propuštění rukojmích

Dohodu podle portálu CNN projednávali politici i při napjatém jednání izraelského kabinetu v Tel Avivu. Vysocí představitelé Izraele diskutovali o možnostech propuštění rukojmích, které Hamás drží v Gaze. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu měl koordinátorovi Bílého domu pro Blízký východ Brettovi McGurkovi sdělit, že dohodu s teroristickou organizací potřebují.

Proti jejímu uzavření bylo několik krajně pravicových stran, které jsou součástí vládnoucí koalice.

Už několik dní předtím se Netanjahu s americkým prezidentem Joe Bidenem domluvil na tom, že podmínkou uzavření krátkodobého příměří bude propuštění padesáti žen a dětí, jež Hamás držel jako rukojmí.

Průlom v jednání o dohodě nastal 12. listopadu, kdy Hamás ustoupil, s dohodou souhlasil a rovnou poskytl několik identifikačních informací o desítkách rukojmích, jako je jejich věk, pohlaví a národnost, což předtím odmítal udělat.

Propuštění rukojmích a zastavení bojů

Přesto, že Izrael a USA věří, že rukojmích je více než padesát, musí se podle odborníků snažit o propuštění alespoň takového množství, a zároveň doufat, že Hamás bude poté ochotný propustit další. Pobídky pro propuštění více rukojmích jsou zakotveny i v textu konečné dohody. Podle odborníků je evidentně strukturovaná tak, aby povzbudila další vydávání rukojmích. Motivací je delší pauza v bojích, na kterou láká izraelská vláda.

Jak vypadá tunel, který se nachází pod nemocnicí Šífa?

Ve chřtánu Hamásu. Novináři natočili ústí obřího tunelu pod nemocnicí Šífa

Přerušení bojů umožní izraelské armádě připravit se na pokračující boje ale také poskytne Hamásu čas na naplánování strategie, přesun na bojové pozice a přeskupení sil. Vůdce Hamásu v Gaze Jehja Sinvar by se také mohl pokusit o delší příměří, což by podle serveru AP News Izraeli ztížilo obnovení války, a to jak z operačního hlediska, tak v očích světového mínění.

Tlaku na propuštění více rukojmích bude izraelská armáda čelit i v domácím prostředí. Rodiny, jež nespadají pod současnou dohodu, budou rovněž po první vlně propuštění ještě odhodlanější dosáhnout zachránění svých blízkých.

Zdroj: Youtube

Izrael přesto zdůraznil, že tímto krokem nechce konflikt ukončit. „Budeme pokračovat ve válce, dokud nedosáhneme všech našich cílů,“ citoval Netanjahua portál Aljazeera.

I někteří analytici si však myslí, že by mezinárodní společenství mělo využít pauzu k pokusu o zajištění trvalejšího konce bojů. „Je třeba vyvinout obrovský tlak na Izrael, aby na konci tohoto období neobnovil boje,“ uvedl nezávislý novinář Antony Loewenstein.