Schváleno. Izrael se s Hamásem dohodl na příměří výměnou za propuštění rukojmích

ČTK

Izraelská vláda dnes nad ránem schválila dohodu o čtyřdenním příměří s radikálním hnutím Hamás výměnou za propuštění zhruba 50 rukojmích držených v Pásmu Gazy. V prohlášení to uvedl úřad vlády, podle něhož je země ochotna prodlužovat příměří o den za každých deset dalších propuštěných rukojmích. Hamás krátce poté dohodu přivítal s tím, že zajistí osvobození 150 vězněných Palestinců a přísun humanitární pomoci do Gazy. Termín začátku příměří by měl být znám do 24 hodin, uvedlo katarské ministerstvo zahraničí. Dohodu o příměří přivítali představitelé Spojených států, Evropské unie či Ruska.

Ozbrojenci z palestinského hnutí Hamás | Foto: Profimedia