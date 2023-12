Konec příměří. Hamás ho porušil, tvrdí Izrael a oznámil obnovení operace v Gaze

ČTK Redakce

Izraelská armáda dnes ráno oznámila, že obnovila své bojové operace v Pásmu Gazy. Palestinské hnutí Hamás podle ní porušilo příměří raketovým útokem z Pásma Gazy, uvedly agentury. Izraelské oznámení přišlo krátce poté, co v 6:00 SEČ minul termín konce klidu zbraní bez toho, že by některá ze stran zapojených do vyjednávání potvrdila jeho prodloužení. Zastavení bojů trvalo od minulého pátku.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Izraelské jednotky v Gaze | Foto: Profimedia