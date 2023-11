Izraelská armáda dokončila přípravy na přijetí prvních 13 rukojmích, které by mělo odpoledne propustit z Pásma Gazy palestinské hnutí Hamás. Podle deníku Haarec by měli být v Izraeli v 18 hodin místního času (17:00 SEČ). Také izraelská vězeňská služba už ráno oznámila, že zahájila proces propouštění prvních palestinských vězňů výměnou za rukojmí. Haarec ale po poledni uvedl, že Hamás se obrátil na zprostředkovatele dohody o příměří s tím, že Izrael neplní podmínky, když nehodlá propouštět mladé vězně podle času, který strávili ve vězení.

Ozbrojenci z palestinského hnutí Hamás | Foto: Profimedia

Haarec uvedl, že podle Hamásu sedm z 15 mladých vězňů, jež hodlá Izrael nyní propustit, bylo zatčeno v předchozím roce. To podle Hamásu porušuje pravidla dohody o výměně vězňů za rukojmí, podle níž měli být propuštěni ti, kteří jsou ve vězení déle. Haarec neuvedl, zda tato výhrada nějak ohrozí páteční výměnu.

Izraelská vězeňská služba ráno oznámila, že palestinští vězni, převážně mladiství a ženy, budou převezeni z věznice Ofer na kontrolní stanoviště Bajtúníja, odkud se vrátí domů na okupovaný Západní břeh Jordánu. V pátek by mělo být propuštěno prvních 39 ze 150 palestinských vězňů, kteří mají být propuštěni během čtyřdenního příměří.

Podle nejmenovaného palestinského činitele, na kterého se odvolává agentura Reuters, by mělo jít o 24 žen a 15 mladíků.

První skupina rukojmích má být v 15:00 SEČ předána pracovníkům Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK), kteří je doprovodí na přechod Rafáh, kde je na egyptské straně převezmou izraelští vojáci. Poté rukojmí prohlédnou izraelští zdravotníci a dostanou telefony, aby mohli poprvé zavolat rodinám.

Těžce zranění budou letecky přepraveni do nemocnice Soroka a další do pěti jiných zdravotnických zařízení. Tam na ně budou čekat rodiny a také speciálně proškolení psychologové. Tam je čeká důkladná lékařská prohlídka a dospělí budou podle deníku Haarec podrobeni výslechu.

Televize Al-Džazíra citovala člena politického křídla Hamásu Gházího Hamada, podle něhož je Hamás ochoten propustit více rukojmích, včetně mužů civilistů. Jednání o propuštění izraelských vojáků, kteří jsou rovněž mezi unesenými, je podle něj ale „jiná kapitola“.

„V této fázi hovoříme o civilních rukojmích. Co se týče ostatních, budeme se snažit o celkovou výměnu a propuštění všech (7200) vězňů,“ uvedl Hamad podle Al-Dzazíry. „Ale počkáme a uvidíme. Máme trpělivost, sílu a energii, abychom to dokázali… Izrael musí propustit všechny vězně a my jsme připraveni propustit izraelské vojáky,“ dodal.

Dojde k prodloužení příměří?

Proces výměny by se měl v následujících třech dnech opakovat. Existuje také možnost prodloužení příměří, a to o den za každých dalších deset propuštěných rukojmích, uvedl server BBC.