Izraelský zásah v nemocnici Šífa: V areálu jsme našli zbraně, oznámila armáda

ČTK

Izraelská armáda oznámila, že v nemocnici Šífa ve městě Gaza našla zbraně, což podle ní dokládá, že tam palestinské radikální islamistické hnutí Hamás mělo velitelský štáb. Informoval o tom server The Times of Israel. Podle něj armáda rovněž sdělila, že v nemocnici nenašla známky toho, že by tam Hamás držel některé z rukojmích. Agentura Reuters s odvoláním na jednoho z lékařů napsala, že lide v nemocnici se musí držet dál od oken, protože na budovy se střílí. Tento lékař rovněž popřel, že by Hamás měl v nemocnici velitelství.

Situace v jedné z nemocnic nacházejících se v Pásmu Gazy | Foto: ČTK/AP Photo/Fatima Shbair