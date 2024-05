Izraelský spolek bojující za osvobození rukojmích z Pásma Gazy The Hostages Families Forum ve středu zveřejnil záběry pořízené kamerou jednoho z radikálů islamistického hnutí Hamás loni 7. října kolem deváté ráno.

Lidé v Jeruzalémě se dívají na plakáty izraelských rukojmích zadržovaných v Gaze. | Foto: ČTK

Video zachycuje únos pěti izraelských vojaček ze základny Nahal Oz asi kilometr od hranic z Pásma Gazy. Spolek, který sdružuje i rodiny dotyčných vojaček, se zveřejněním pokouší přimět vládu Benjamina Netanjahua, aby se vrátila k vyjednávání s Hamásem o příměří a propuštění rukojmích, píše server The Times of Israel (ToI). Video zachycuje Liri Albagovou, Karinu Arievovou, Agam Bergerovou, Daniellu Gilboaovou a Naamau Levyovou ve chvíli, kdy příslušníci Hamásu vtrhli na vojenskou základnu.

„Vy psi, pošlapeme vás,“ zní jedna z prvních vět pronesených směrem k vojačkám na záběrech, které měly podle otce jedné z nich původně 13 minut. Zveřejněná verze je údajně významně zkrácená a neobsahuje ty nejdrastičtější pasáže.

Jedna z žen se zakrváceným obličejem muži s kamerou řekne, že "má přátele v Palestině", druhá se patrně dožaduje někoho, "kdo mluví anglicky"; obě mají ruce svázané za zády. Příslušníci Hamásu je vyzvou, aby si sedly na zem. Zhruba v polovině videa je vidět, že zakrvácené obličeje mají nejméně dvě ženy a třetí má poraněnou nohu, kolem stojí muži s automatickými zbraněmi, někteří mají maskáčové oblečení.

Video je údajně pořízené v ranních hodinách, v jeho druhé polovině je vidět, že venku svítí slunce. Příslušníci Hamásu vyvádějí spoutané vojačky ven ze základny a nutí je nastoupit do přistaveného džípu; žena se zakrvácenou nohou musela skákat po jedné noze. Jinou ženu, patrně v bezvědomí, čtyři muži za ruce a nohy nesou k autu, načež kdosi zakřičí: "Bez ní, bez ní!" Nedaleko se ozývá zvuk střelby.

„Od té chvíle uběhlo už 229 dní. A my žijeme minutu po minutě. Nemám slov, která by tyhle hrůzy popsala. Na té základně bylo zavražděno 54 vojáků a vojaček. Co víc můžeme říct? Co víc můžeme křičet? Co můžeme udělat, aby se národ probral?“ prohlásil ToI Eli Albag, otec jedné z žen.

Žena, která ozbrojencům řekla, že "má přátele v Palestině", je Naama. Její otec Joni Levy novinářům řekl, že jeho dcera "byla vyděšená, ale její instinkt fungoval", když se pokoušela muže přesvědčit, aby je propustili.

Zdroj: Youtube

„Viděl jsem ty záběry několikrát a pořád je to stejně těžké. Pro ně ale ten film pokračuje. Pro ně už je to 229 dní, 330.000 minut. Proto se ozýváme,“ řekl Levy. Rukojmí se podle něj pro stát Izrael stali jen "jednou z věcí", které řeší. „Nic není podstatnějšího, než aby se vrátili. Všech 128,“ dodal otec.

Ozbrojenci při teroristickém útoku v jižním Izraeli zabili 1200 Izraelců a dalších více než 250 odvlekli jako rukojmí do Pásma Gazy, z toho zhruba polovina se dostala na svobodu v rámci dohody mezi Izraelem a Hamásem na konci listopadu. Jednání o dalším příměří však už měsíce váznou. Válka v Pásmu Gazy, kterou Izrael v reakci zahájil, si podle úřadů ovládaných Hamásem vyžádala životy více než 35.700 Palestinců a v oblasti způsobila humanitární krizi.