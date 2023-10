Kvůli zrušení mnoha leteckých linek nabídly americké úřady svým občanům příležitost opustit zemi, která je ve válce s teroristy, na palubě luxusní výletní lodi. První příležitost odcestovat z Izraele na Kypr využilo na palubě plavidla pro dva tisíce cestujících asi 160 lidí. Mnozí odplouvali se smíšenými pocity.

Velká výletní loď Rhapsody of the Seas v pondělí místo na okružní plavbu po Středomoří vezla evakuované Američany z izraelské Haify na Kypr | Foto: se svolením Royal Caribbean Cruise

Když v izraelské Haifě nastupují cestující na palubu obří lodi Rhapsody of the Seas, obvykle se těší na prosluněný týden s návštěvami oblíbených výletních destinací ve Středomoří. Fronta lidí postávajících v přístavu v pondělí dopoledne měla docela jiné myšlenky, poukázal list Times of Israel.

Se svojí vnučkou čekala na nalodění 71letá Barbara Zwillicková. Rodačka ze Spojených států žije ve vsi sedm kilometrů od hranic s jižním Libanonem. Je na cestě do New Yorku za otcem své vnučky. Dívčina matka je zdravotní sestra a z pocitu povinnosti nechce Izrael opustit, ale svou dceru raději poslala do bezpečí.

„Je válka a Židé nastupují na loď do Ameriky. To si člověk hned vzpomene na své předky, kteří takhle museli utíkat z Evropy. Cítím se jako uprchlík, co jiného taky jsem, “ řekla pro Times of Israel Zwillicková.

Ještě ve frontě na odbavení si svým rozhodnutím odcestovat nebyla jistá 45letá terapeutka z města Katztrin na Golanských výšinách Ariella Keshetová. Rodačka z Filadelfie žije v Izraeli šestým rokem.

„Vojáci riskují životy pro ochranu civilistů. Je správné zůstat a podporovat tuto zemi, nebo se raději klidit z cesty? Nejsem voják. Moje zbraně jsou laskavost a pomoc,“ zauvažovala pro týž list Keshetová, která první týden války pracovala jako dobrovolnice pomáhající vojákům a rodinám, jejichž manželé byli povoláni ze zálohy.

Někteří cestující doufají, že budou brzy zpět. „Trochu jsem ztratila důvěru v to, že mě Izrael ochrání. Udělám, co mi moje paranoidní já velí. Budu sledovat, co se děje v Sýrii. Pokud to budou jen rakety, pojedeme domů,“ řekla pro Jerusalem Post Mara Benjaminová, učitelka angličtiny z Ejlatu.

Její otec Rick Benjamin, právník na odpočinku původem z Detroitu, dodal, že doufají v návrat do pár týdnů.

Zůstane do konce

Další lidé příležitost odcestovat nevyužili. 33letý David Ryner z Louisiany pracuje v Haifě ve vývojářské firmě počítačových her. Do Izraele se přestěhoval před pár lety.

„V rodině jsem benjamínek a jediný v Izraeli. Táta o mně měl vždycky velkou starost a hlídal mě. Dokonce ani trávník jsem nemohl posekat, dokud mi nebylo aspoň šestnáct. Kdykoliv jsem s rodiči mluvil, poslední otázka pokaždé byla, kdy se vrátím. Teď mi ale táta řekl, že mám zůstat a pomáhat. Udělat všechno, co půjde, abych lidem tady pomohl. Moji přátelé mají zbraně a bojují. Pokud zemřou oni, zemřu i já. Chci zůstat,“ řekl vývojář pro Jerusalem Post.

Jak doplnil web Cyprus Mail, loď do kyperského přístavu Lesmos přepravila nakonec asi 160 lidí. Další cestu do Ameriky či jiných destinací si musí evakuovaní zařídit sami.