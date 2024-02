Hamás dostal nabídku na přerušení bojů. Příměří má trvat 40 dní

ČTK

Palestinské hnutí Hamás dostalo nabídku na přerušení bojů v Pásmu Gazy po dobu 40 dní, uvedla s odkazem na své zdroje agentura Reuters. Podle nabídky, na které se shodli vyjednavači minulý týden v Paříži, by palestinské hnutí mělo propustit 40 rukojmí. Za každého propuštěného by pak Izrael pustil ze svých věznic deset Palestinců. Dohoda by také umožnila navýšit objem pomoci, který směřuje do Pásma Gazy. Hamás zatím návrh nekomentoval, dodává agentura.

Ozbrojenci z palestinského hnutí Hamás | Foto: Profimedia