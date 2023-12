Dva měsíce po teroristickém útoku palestinského Hamásu na jižní Izrael se propuštění rukojmí a rodiny dosud zadržovaných lidí sešli s premiérem Benjaminem Netanjahuem. Ze schůzky unikl do izraelských médií záznam. Ukazuje hněv a úzkost blízkých i šokující podrobnosti o horšícím se stavu lidí, které teroristé dosud drží v Gaze.

Sdružení rodin odvlečených lidí se na vládu obrátilo s výzvou, aby naléhavě pracovala na jejich propuštění, informuje BBC. „Získali jsme jednoznačné informace, že stav některých rukojmích se zhoršuje a jsou v přímém ohrožení života,“ citovala britská stanice z dopisu.

Skupina dodala, že další zajatí byli 7. října postřeleni nebo přišli o končetiny. Jiní byli mučeni a zneužíváni. „Proto vyzýváme, abyste naléhavě, iniciativně a kreativně usilovali o dohodu vedoucí k okamžitému propuštění všech unesených. Každý den v zajetí pro ně představuje skutečné ohrožení života,“ napsala skupina.

Záznam z úterního jednání získal izraelský web Ynetnews. „Prožila jsem zajetí a chápu jeho těžkosti. Každý den byl extrémní výzvou. Byli jsme v tunelech a děsili se, že to nebude Hamás, ale Izrael, kdo nás zabije. A pak řeknou, že to udělal Hamás. Proto důrazně vyzývám, aby výměny vězňů pokračovaly co nejdříve. Domů by se měli vrátit všichni bez rozlišování, všichni jsou stejně důležití,“ apelovala podle webu jedna z navrácených rukojmích.

Další žena, která se dostala na svobodu s dětmi, ale teroristé dál drží jejího manžela, popsala, jak tvrdě věznění na lidi dopadá. „Vy si myslíte, že muži jsou silní? Můj manžel se tloukl každý den, bil se do tváře, až mu tekla, krev, protože toho na něj už bylo příliš. A teď tam zůstal sám a v kdovíjakých podmínkách,“ citovala ji CNN.

Život ve vypůjčeném čase

List Haaretz cituje bývalou rukojmí, zdravotní sestru Nili Margalitovu, která na schůzce uvedla, že se starala o několik dalších rukojmích pokročilého věku, kteří trpěli nemocemi srdce, selháním ledvin či Parkisonovou nemocí. „Žijí ve vypůjčeném čase. Celé dny leží na matracích, únosci jim sebrali brýle a naslouchátka, proto špatně vidí a slyší a to dál omezuje jejich fungování. Když jsem tam byla, pomáhala jsem jim se z matrací dostat a být trochu aktivnější. Co je s nimi teď, netuším,“ doplnila z jejího svědectví CNN.

Premiér Netajahu se snažil přesvědčit, že vláda dělá, co je v jejích silách. „Příliš si vás vážím. Slyším vaši úzkost. Nemůžeme všechny přivést domů naráz. Oni totiž nechtějí jen vězně, tohle není jen o vězních. Myslíte, že kdyby možnost dostat všechny okamžitě zpět existovala, že by s tím někdo tady z mých kolegů nesouhlasil? Všichni by souhlasili, z celého srdce,“ řekl izraelský premiér podle Ynetnews.

Příliš ale neuspěl. „Byla to skutečně tísnivá debata a přítomní byli viditelně zděšení z rozdělování mezi různými skupinami a kategoriemi. Netanjahu odpovídal stroze, vyjádření četl z papíru a zdálo se, že je celkově od celé diskuse odtažitý,“ hodnotila jedna z bývalých rukojmích.

Palestinské teroristické hnutí Hamás napadlo Izrael 7. října. Jeho ozbrojenci spáchali masakry na hudebním festivalu a několika kibucech, zavraždili kolem 1200 lidí. Do pásma Gazy odvlekli přes 240 rukojmích. Po vleklých jednáních jich během týdenního zastavení palby 110 propustili, další stále vězní.

Mezitím vycházejí na světlo jak příběhy rukojmích, tak svědectví o ukrutnostech Hamásu.