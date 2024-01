Teroristé z Hamásu přišli po zuřivých bojích v Pásmu Gazy o zatím největší centrum výroby arzenálu pro útoky proti Izraeli. Sklady a díly měli podél silnice určené pro evakuaci civilistů a pod ní. Úspěch armády Hamás oslabil, útoky raketami ale budou zřejmě pokračovat.

Izraelští vojáci ve výrobně raket palestinského hnutí Hamás v centru Gazy | Foto: Profimedia

Izraelská armáda v pondělí zavedla novináře do okolí tábora Bureij v centrální části Gazy. Na kilometr a půl dlouhém úseku Saladinovy silnice, hlavní komunikace vedoucí Pásmem od severu k jihu, jim ukázala místa, kde Hamás průmyslovou formou vyráběl rakety a další zbraně, informoval deník Times of Israel.

„Celá tato oblast byla řetězcem teroristických továren na hlavní silnici a pod domovy civilistů,“ řekl novinářům Or Vollozinsky, velitel 188. brigády, která se na dobytí oblasti podílela. Silnici armáda na počátku pozemní operace určila jako evakuační trasu pro civilisty unikající ze severu Gazy.

Podívejte se, jak to vypadá ve výrobně raket teroristického palestinského hnutí Hamás:

Zdroj: Youtube

Vstup do jedné z podzemních laboratoří vedl z nenápadného domu, kde novináři viděli nejprve příjemnou civilní místnost připomínající čekárnu s pohovkami. Vedle byla už šachta do podzemní dílny. Reportér listu Israel Hayom zaznamenal, že v šachtě ho hned po vstupu začaly pálit oči od chemikálií, které teroristé používali k výrobě raket. Vollozinsky budovu označil za velitelské centrum. „Chodili sem každé ráno jako zaměstnanci do normální kanceláře. Vypili kávu, ochladili se v klimatizaci a pak šli dolů, kde vyráběli výbušniny do raket odpalovaných na Izrael,“ řekl velitel 188. brigády.

Tvrdé boje

Vedle podzemní laboratoře ukázali vojáci reportérům sklady a dílny s množstvím těžkých soustruhů a dalších průmyslových strojů a prostory, kde teroristé ukládali hotové rakety, minometnou munici, nástražné výbušné systémy a další výzbroj. „Postavit takovou továrnu zabere spoustu času, Hamásu se dařilo tento výkon udržovat po dlouhou dobu,“ řekl Vollozinsky. Vojáci v dílnách a skladech nalezli rakety s doletem přes sto kilometrů, schopné tedy zasáhnout nejen jih Izraele, ale i Tel Aviv a centrální část země.

Izraelská armáda se musela do oblasti doslova probít, Hamás tam kladl větší odpor než jinde v Pásmu a vojsko muselo zlikvidovat desítky jeho teroristů, uvedl Jerusalem Post. „Zažili jsme tady tvrdé boje. Stříleli, vyhazovali do povětří šachty, kladli léčky. Postupně naší síle nedokázali čelit, ale do poslední chvíle, to už jsme od nich byli pár metrů, pořád vyráběli zbraně,“ řekl pro Israel Hayom Ohad Moyal, velitel průzkumného praporu brigády Golani, která se na obsazení oblasti podílela.

Armáda uvedla, že významně omezila možnosti Hamásu se dál vyzbrojovat. Jak ale upozornil Jerulasem Post Hamás stále dokáže sporadicky pálit rakety ze severní a střední části Pásma a do oblasti na jihu u Rafahu armáda ještě téměř nepronikla.

Izraelská armáda oznámila zničení vojenských struktur Hamásu na severu Pásma Gazy:

Nynější válku zahájily 7. října tři tisícovky teroristů z Hamásu, kteří v Izraeli povraždili na 1 200 lidí a unesli 240 rukojmích. Izrael koncem října spustil pozemní ofenzívu proti teroristům v Gaze. Ti využívají k odporu mimo jiné síť tunelů označovanou jako metro Gazy. Izraelská armáda v prosinci oznámila nalezení dosud největších tunelů v Pásmu.