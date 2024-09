Izraelská armáda oznámila, že v noci na úterý v Libanonu zasáhla desítky dalších cílů spojených s šíitskou militantní skupinou Hizballáh, proti níž provedla v pondělí přibližně 1600 úderů. Hizballáh naopak brzy ráno uvedl, že podnikl několik útoků na izraelské vojenské cíle a že terčem jednoho z nich byla továrna na trhaviny v Izraeli, zhruba 60 kilometrů od libanonské hranice. Podle médií byla kvůli eskalaci bojů zrušena některá letecká spojení do Bejrútu a Tel Avivu.

Izraelská armáda o svých nočních úderech informovala na síti X, kde zveřejnila i video. Zároveň uvedla, že při úderech v jižním Libanonu došlo k následným výbuchům munice Hizballáhu.

Hizballáh uvedl, že v 04:00 místního času (03:00 SELČ) udeřil na izraelskou továrnu na výbušniny a třikrát zaútočil na letiště Megiddo v severním Izraeli, píše agentura Reuters.

Emirátské aerolinky Emirates, Etihad a FlyDubai podle agentury AP dnes kvůli bezpečnostní situaci zrušily lety do Libanonu. Přílety a odlety na Ben Gurionovo mezinárodní letiště u Tel Avivu podle izraelské stanice Channel 12 zrušily letecké společnosti Wizz Air, British Airways a Azerbaijan Airlines. Řada leteckých společností přitom teprve nedávno obnovila lety do Izraele poté, co je přerušila po teroristickém útoku palestinského hnutí Hamás na Izrael loni 7. října, který následně spustil válku v Pásmu Gazy a přeshraniční boje mezi Izraelem a Hizballáhem.

Izraelské pondělní útoky na jihu a východě Libanonu si podle libanonského ministerstva zdravotnictví vyžádaly životy 492 lidí, včetně 35 dětí a 58 žen. Dalších 1645 osob utrpělo zranění. Vzdušné údery proti skladům a odpalištím raket Hizballáhu byly největší izraelskou akcí tohoto druhu v Libanonu od války s Hizballáhem v roce 2006.

Hrozí spirála násilí

Současná eskalace napětí mezi Izraelem a Hizballáhem se podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella téměř dostala na úroveň plnohodnotné války. „Situace je mimořádně nebezpečná a znepokojivá. Mohu říct, že jsme skoro v plnohodnotné válce,“ řekl Borrell podle agentury Reuters na okraj zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. „Pokud tohle není válečná situace, pak nevím, jak to nazvat,“ dodal.

Snahy o snížení napětí podle Borrella pokračují, ale nejhorší obavy Evropanů, že se konflikt na Blízkém východě rozšíří, se stávají skutečností. Velkou cenu za eskalaci platí civilisté, řekl také šéf unijní diplomacie. „Každý musí udělat, co je v jeho silách, aby zastavil tuto cestu k válce,“ řekl Borrell v New Yorku, kam se sjeli čelní představitelé světového společenství.

Ministři zahraničí zemí skupiny G7 ve společném prohlášení uvedli, že stupňování konfliktu na Blízkém východě nikomu prospěch nepřinese. „Akce a následné reakce znamenají riziko zvětšení této nebezpečné spirály násilí a zatažení celého Blízkého východu do širšího regionálního konfliktu s nepředstavitelnými následky,“ uvedli. Vyzvali k zastavení současného destruktivního cyklu a zdůraznili, že další eskalací na Blízkém východě žádná země nezíská.

Čína bude vždy stát při Libanonu

Čínský ministr zahraničí Wang při setkání se svým libanonským protějškem Abdalláhem Bú Habíbem na okraj zasedání Valného shromáždění OSN poznamenal, že Peking situaci v regionu pozorně sleduje, a to „zejména nedávné výbuchy komunikačních zařízení“ a staví se „proti nevybíravým útokům na civilisty“. Podle Wanga bude Čína „vždy stát při Libanonu“.