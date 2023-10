Američané odrazují Izrael od invaze do Pásma Gazy. Kvůli rukojmím

ČTK

Vláda Spojených států doporučuje Izraeli, aby ještě počkal s pozemním útokem na Pásmo Gazy, a poskytl tak více času na vyjednávání o propuštění rukojmích zadržených palestinskými radikály. Deníku The New York Times (NYT) to sdělilo několik nejmenovaných amerických činitelů. Američané podle informací listu také chtějí vytvořit prostor pro doručení další humanitární pomoci do Pásma Gazy a pro přípravu na možné útoky na americké zájmy na Blízkém východě.

Izraelští vojáci se připravují k invazi do Pásma Gazy | Foto: Profimedia