Například nedodržovali omezený počet účastníků na tradičních obrovských svatbách, kdy se smělo na jednom místě shromáždit maximálně deset lidí. Přesto se bude v židovském státě již od neděle dýchat o něco volněji, i když stále s rouškou na ústech a nosu a s řadou omezení. Po měsíci tak končí v Izraeli totální lockdown.

Ministři po dlouhé debatě ve čtvrtek nakonec povolili otevření menších podniků, školek a jeslí a restaurací s výdejem přes okýnko. Lidé už budou moci vyrazit i na menší výlet, ruší se totiž omezení opuštění domova maximálně do jednoho kilometru, otevřou se jim například pláže a rezervace. Podle premiéra Benjamina Netanjahua se ale do země může klidně vrátit covid ve vlně třetí, pokud nebudou lidé dodržovat schválená opatření a pokud by se rozvolňovala příliš rychle.

Izrael kulminaci druhé vlny nakažených máš již za sebou. Nyní se počty nově pozitivně testovaných několik dní pohybují kolem hranice 2000 a klesají. Maximum měli před čtrnácti dny na 9000 tisících za den, zemi se zcela zavřela a zastavila při 8000 nakažených za den.

Vládu ale za její postup a měsíční uzávěru kritizuje mnoho lidí. V centru Tel Avivu se ve čtvrtek konala bouřlivá protestní akce, na níž majitelé obchodů pálili své zboží. Jedna z přihlížejících řekla, že jí pohled na to trhá srdce. Další prohlásil, že živnostníci ztrácejí víru.