Ozbrojené křídlo islamistického palestinského hnutí Hamás tvrdí, že při izraelských náletech v Pásmu Gazy v posledních 24 hodinách zahynulo 13 rukojmích, píše agentura Reuters. Ozbrojenci Hamásu při útoku na jižní Izrael minulou sobotu podle izraelských médií zabili 1300 lidí a zhruba 200 dalších unesli. Izraelská armáda dosud informovala rodiny 120 unesených, uvedl její mluvčí. Tvrzení Hamásu o rukojmích zabitých při náletech odmítl komentovat s tím, že armáda bude podávat pouze „spolehlivé informace“. Na Izrael z Pásma Gazy nadále ozbrojenci odpalují rakety, většinu sestřeluje protivzdušná obrana.

Ozbrojenci z palestinského hnutí Hamás | Foto: Profimedia

Šest rukojmích podle prohlášení Hamásu zahynulo při dvou izraelských náletech v severní části Pásma Gazy a sedm dalších při třech náletech v distriktu, kam spadá město Gaza.

Izraelská armáda uvedla, že v noci na dnešek v Pásmu Gazy provedla zhruba 750 vzdušných úderů na pozice Hamásu. Zároveň vyzvala civilní obyvatelstvo severu Pásma Gazy, včetně města Gaza, k evakuaci na jih s tím, že se ozbrojenci Hamásu skrývají pod domy a využívají civilisty jako lidské štíty. Hamás naopak Palestince vyzval, aby zůstali doma.

Předzvěst ofenzivy: Izraelská armáda vyzvala Palestice v Gaze k přesunu na jih

Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari dnes podle zpravodajského webu The Times of Israel informoval rodiny 120 rukojmích, které Hamás zadržuje v Pásmu Gazy. „Nedává nám to v noci spát a na tuto záležitost se soustředí velké úsilí,“ uvedl.

K výzvě Hamásu Palestincům, aby se neevakuovali, poznamenal, že Hamás na civilisty přivolává katastrofu, když je vyzývá, aby nedbali pokynu k evakuaci od izraelské armády. Dodal, že odpovědnost za lidi, kteří se nebudou evakuovat, ponese Hamás.

Zdroj: Youtube

Podle experta na krizovou komunikaci a ředitele izraelské pobočky Evropského židovského sdružení Tala Rabiny nelze říct, v jakém jsou rukojmí stavu. „Jen z videí, která natočili teroristé a odvysílali v rámci své propagandy, víme, že mnoho rukojmích bylo uneseno zaživa. Ovšem nevíme, kolik jich je a v jakém jsou stavu,“ řekl ČTK a dalším médiím.

S odkazem na svou zkušenost, kdy za druhé libanonské války v roce 2006 pomáhal rodinám unesených izraelských vojáků, poznamenal, že únosci tehdy chtěli za každou informaci peníze a nakonec se jen usmáli, když izraelské straně v rámci výměny předali těla dvou unesených vojáků v rakvích.

Putin: Pozemní operace v Gaze by stála životy civilistů, to je nepřijatelné

Vladimir Putin dnes varoval Izrael před pozemní operací v Pásmu Gazy. Vyžádala by si podle něj ztráty mezi civilisty, což ruský prezident označil za „zcela nepřijatelné“. Ve vystoupení na summitu postsovětských států v Biškeku podle tiskových agentur také prohlásil, že Izrael se stal terčem bezprecedentně krutého útoku a má právo na sebeobranu. Konflikt by ale podle něj měl být vyřešen mírovými prostředky a vytvořením palestinského státu.

Izrael chystá pozemní operaci po sobotním výpadu radikálního palestinského hnutí Hamás z Pásma Gazy, při kterém ozbrojenci Hamásu v jižním Izraeli podle izraelských médií zabili 1300 lidí a zhruba 200 dalších unesli. Izrael odpověděl nálety a totální blokádou Pásma Gazy, kde podle tamního ministerstva zdravotnictví od 7. října zahynulo přes 1500 Palestinců a dalších více než 6600 bylo zraněno.

Slovník k válce mezi Izraelem a Hamásem: Co je Fatah, Intifáda či Abú Nidala

„(Izrael) byl vystaven útoku, který ve své krutosti nemá obdoby. A přirozeně má právo na obranu, má právo na to, aby zajistil svou pokojnou existenci,“ řekl Putin. Varoval ale, že nasazení těžkých zbraní v obytných čtvrtích při pozemní operaci v Pásmu Gazy, kde žijí přes dva miliony lidí, hrozí „vážnými následky pro všechny strany, především naprosto nepřijatelnými ztrátami mezi civilisty“.

„Teď je hlavní zastavit krveprolití,“ zdůraznil Putin, na jehož příkaz loni v únoru ruská armáda zahájila invazi na Ukrajinu, kde se od té doby stávají terčem ruských útoků i civilní objekty. Podle šéfa Kremlu je Rusko při urovnání blízkovýchodního konfliktu připraveno spolupracovat se všemi konstruktivně uvažujícími partnery. Moskva vidí řešení palestinsko-izraelského konfliktu prostřednictvím mírových jednání s cílem „vytvoření nezávislého palestinského státu s hlavním městem ve východním Jeruzalému, který by v míru a bezpečí koexistoval s Izraelem“, uvedl Putin.

Izrael čelí dalším raketovým útokům

Mezitím ozbrojenci z palestinského Pásma Gazy nadále na Izrael odpalují rakety. Drtivou většinu z nich sestřeluje izraelská protivzdušná obrana. Podle zpravodajského webu The Times of Israel (ToI) ale ve městě Sderot dnes dopadlo sedm raket, zranění ale hlášeni nebyli a město je podle televize Channel 12 ze 70 procent evakuováno. Terčem opakovaného raketového ostřelování je podle ToI také Aškelon. Zpravodajský web CNN píše o incidentu v Jeruzalémě, kde panuje napětí před pátečními modlitbami.

Kdo jsou možní spojenci Hamásu? Írán účast na útoku odmítá, jsou tu ale i další

Hamás uvedl, že vyslal rakety k Ben Gurionovu mezinárodnímu letišti nedaleko Tel Avivu a k jihoizraelskému Sderotu. Tvrdí, že na izraelské vojáky útočí také drony.

Tým zpravodajů americké televize CNN mezitím slyšel exploze v Jeruzalémě, a to krátce před začátkem pátečních modliteb v mešitě Al-Aksá, která je třetím nejposvátnějším místem islámu. Podle CNN se zřejmě jednalo o zábleskové granáty. Izraelské úřady podle CNN omezují vstup do jeruzalémského Starého města a jednu z bran, která tam vede, uzavřely poté, co tam byl vidět kouř.