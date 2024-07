Izrael v posledních dnech zasadil zdrcující rány spojencům Íránu v regionu a je připraven tvrdě oplatit jakoukoli případnou agresi proti židovskému státu, ať už přijde odkudkoli. V televizním projevu k národu to ve středu večer podle agentur prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu, aniž by se však výslovně zmínil o zabití vůdce palestinského teroristického hnutí Hamás Ismáíla Haníji. Podle deníku The New York Times vydal ´íránský vůdce Alí Chameneí kvůli zabití šéfa politického křídla Hamásu příkaz k přímým úderům na Izrael.

Ve svém prvním veřejném vystoupení od vzdušného úderu na šéfa Hamásu z dnešního rána izraelský premiér Benjamin Netanjahu dodal, že Izrael je připraven na všechny scénáře a čekají jej náročné dny. K úderu na Haníjovu rezidenci v Teheránu se dosud nikdo nepřihlásil, obecně je však přisuzován Izraeli, který vede proti Hamásu válku v Pásmu Gazy v odvetě za říjnový teroristický útok s cílem toto radikálně islamistické hnutí zcela zničit.

V úterý večer, jen několik hodin před útokem v íránském hlavním městě, izraelská armáda oznámila, že při vzdušném úderu v Bejrútu zabila šéfa vojenských operací libanonského šíitského hnutí Hizballáh, které je spojencem Hamásu i Íránu, Fuáda Šukra. Hizballáh jeho smrt dnes vpodvečer potvrdil a učinil tak i Netanjahu ve svém projevu.

„Občané Izraele, čekají vás náročné dny. Od úderu v Bejrútu se ze všech stran ozývají hrozby. Jsme připraveni na jakýkoli scénář a budeme jednotně a odhodlaně čelit jakékoli hrozbě. Za jakoukoli agresi vedenou vůči nám z jakékoli strany přijde od Izraele tvrdá odplata,“ prohlásil Netanjahu.

„Zlikvidovali jsme pravou ruku (vůdce Hizballáhu) Hasana Nasralláha, který byl přímo zodpovědný za masakr dětí,“ uvedl izraelský premiér s odkazem na smrt 12 dětí a mladistvých, kteří zahynuli v sobotu po dopadu rakety na hřiště na Izraelem okupovaných Golanských výšinách. Izrael sobotní útok připisuje Hizballáhu, ten to však odmítá, přestože si obě znepřátelené strany vyměňují přeshraniční palbu už od začátku války v Pásmu Gazy.

Chameneí vydal příkaz k úderům na Izrael, tvrdí The New York Times

Íránský vůdce Alí Chameneí vydal příkaz k přímým úderům na izraelské území kvůli zabití šéfa politického křídla Hamásu Ismáíla Haníji v Teheránu. Tvrdí to deník The New York Times s odkazem na tři nejmenované íránské zdroje. Chameneí, který je také velitelem ozbrojených sil, tak podle listu učinil na dnešním zasedání íránské bezpečnostní rady. Konkrétní provedení úderů prý íránští armádní velitelé teprve zvažují.

Podle deníku The New York Times íránští velitelé zvažují několik možností, jak příkaz provést. Jednou jsou údery za použití raket a bezpilotních prostředků na vojenské cíle u Tel Avivu a Haify. Írán by do útoku mohl zapojit i své spojence v regionu. Chameneí podle amerického deníku armádě nařídil, aby připravila plány i na možný protiútok ze strany Izraele a USA.

Hamás a Írán považují Izrael zodpovědný za raketový úder, při kterém dnes brzy ráno zemřel šéf politického křídla Hamásu Haníja. Izrael se k úderu nepřihlásil. Dnes se kvůli úderu mimořádně sešla íránská bezpečnostní rada.

Írán v polovině dubna uskutečnil na Izrael masivní útok ze svého území za použití raket a dronů. Útok byl odplatou za úder proti íránskému konzulátu v Damašku, kde 1. dubna zemřelo několik významných představitelů íránských revolučních gard. Izrael se k tomuto útoku nepřihlásil, předpokládá se ale, že je za něj zodpovědný. Izraelské protivzdušné obraně se podařilo odrazit útok s pomocí USA, Británie, Francie a Jordánska.