Izraelská ofenzíva v Gaze se blíží. Přípravy vrcholí, oznámila armáda

ČTK

Izraelská armáda uvedla, že dokončuje přípravy na významnou pozemní operaci v Pásmu Gazy, píše zpravodajský web The Times of Israel. Armádní prohlášení podle něj uvádí, že se izraelské síly připravují na „rozšíření ofenzivy“ a „koordinovaný útok ze vzduchu, moře a po souši“. Izrael poslední týden Pásmo Gazy bombarduje poté, co na jižní Izrael minulou sobotu zaútočili ozbrojenci islamistického hnutí Hamás, zabili na 1300 lidí a přes 100 unesli. Izraelské nálety v Pásmu Gazy mají podle palestinských úřadů na svědomí 2200 obětí.

Izraelská armáda | Foto: Profimedia/AP Photo/Ariel Schalit