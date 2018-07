Izrael opět válčí s demonstranty, nyní kvůli demolici beduínské osady

Ve středu propukly na východním okraji Jeruzaléma opět střety mezi izraelskými pořádkovými jednotkami a palestinskými demonstranty. Důvodem jsou tentokrát přípravy na demolici beduínské osady na Západním břehu Jordánu. Izrael se k tomuto kroku rozhodl i přes mezinárodní výzvy, aby to nedělal. Informuje o tom agentura AFP.

Demonstranti, z nichž mnozí mávali palestinskými vlajkami, se pokoušeli poblíž palestinské osady Khan al-Ahmar na východním okraji Jeruzaléma zablokovat cestu buldozeru a někteří na něj i vylezli. S policisty, kteří se jim v tom snažili zabránit, se začali prát.

Podle izraelské nevládní organizace B'Tselem pro kontrolu lidských práv na obsazených územích bylo zatčeno devět lidí, pět z osady a pak ještě čtyři další, mezi něž patřili i její vlastní pozorovatelé. Izraelská policie naproti tomu udává, že zadržela pouze dva lidi, kteří podle ní házeli po policistech kameny.

Podle palestinského Červeného půlměsíce (arabské obměny humanitární organizace Červený kříž) bylo při potyčkách mezi policií a demonstranty zraněno celkem 35 lidí, z toho čtyři byli převezeni do nemocnice.

K incidentu došlo poté, co aktivisté zveřejnili informaci, že izraelská armáda oznámila v úterý všem 173 obyvatelům osady Khan al-Ahmar, že má příkaz, který ji opravňuje obsadit všechny přístupové cesty do osady. Ve středu pak bylo možné vidět, jak se k vesnici přesouvá těžká technika. To vedlo ke spekulacím, že se Izrael chystá vybudovat silnici, která by usnadnila její vyklizení a zbourání.

"Začali vytvářet infrastrukturu, která by jim zjednodušila demolici osady i nucené vystěhování všech jejích obyvatel," uvedl mluvčí organizace B'Tselem Amit Gilutz.

Izraelské úřady tvrdí, že osada byla i se školou postavena protiprávně bez stavebního povolení a že nejvyšší soud v květnu zamítl poslední odvolání proti její demolici. Aktivisté ale namítají, že Palestinci jinou možnost než stavět bez iraelského stavebního povolení v podstatě nemají, protože izraelské úřady jim žádné stavby na Západním břehu téměř nikdy nepovolují. Izrael oponuje tím, že vesničanům nabídl alternativní pozemek, který nepřijali.

Osada se skládá převážně z provizorních přístřešků vybudovaných z plechu a dřeva, což je tradiční vzhled beduínských vesnic.

Britský ministr pro Blízký východ Alistair Burt navštívil Khan al-Ahmar v květnu a vyzval izraelskou vládu ke zdrženlivosti. Jakékoli nucené přestěhování obyvatel by podle něj mohlo být považováno za násilný transport lidí a v tomto smyslu za porušení Ženevských úmluv.

Khan al-Ahmar se nachází východně od Jeruzaléma poblíž několika velkých izraelských osad a v blízkosti dálnice vedoucí k Mrtvému ​​moři. Aktivisté se obávají, že pokračující stavba izraelských osad v oblasti může rozdělit Západní břeh na dvě části.