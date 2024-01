Izraelská armáda dokončila likvidaci vojenských struktur Hamásu v severní části Pásma Gazy a zabila při tom zhruba 8000 členů tohoto radikálního palestinského hnutí. Ve střední a jižní části Pásma Gazy chce armáda pokračovat v likvidaci Hamásu odlišnými metodami, uvedl na tiskové konferenci mluvčí izraelské armády (IDF) Daniel Hagari. Ojedinělé útoky na Izrael vycházející ze severu Pásma jsou přesto očekávatelné, varoval Hagari.

Izraelští vojáci v palestinské Gaze | Foto: Profimedia

Armáda při téměř tři měsíce trvající operaci zabavila desítky tisíc zbraní a miliony dokumentů, uvedl Daniel Hagari. Jednotky se teď budou soustředit na operaci v jižnějších částech oblasti, kde žije přes dva miliony Palestinců.

Uprchlické tábory ve střední části Pásma Gazy jsou podle Hagariho „hustě obydlené a plné teroristů“, zatímco Chán Júnis na jihu je „podzemní město plné tunelů“. Právě v tunelech se podle Izraele ukrývají bojovníci Hamásu a útočí z nich na Izrael.

„Bude to chvíli trvat, boje budou pokračovat po celý rok 2024. Postupujeme podle plánu, abychom dosáhli našich válečných cílů: zneškodnit Hamás i ve střední a jižní části a soustředit veškeré zpravodajské, operační i bojové síly na osvobození rukojmích,“ uvedl Hagari.

Civilních obětí přibývá

Izrael zahájil válku proti hnutí Hamás poté, co tato skupina 7. října zaútočila na Izrael, zabila asi 1200 lidí a asi 240 osob unesla do Pásma Gazy. Přes stovku jich skupina propustila koncem listopadu během dosud jediného krátkodobého příměří, a to výměnou za palestinské vězně zadržované v Izraeli.

Hamás v Pásmu Gazy vládne od roku 2007. Izraelské odvetné údery v palestinském Pásmu Gazy si podle úřadů ovládaných Hamásem od října vyžádaly přes 22 700 obětí.