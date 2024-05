/VIDEO/ Celý svět v noci na pondělí sledoval důsledky izraelského útoku u Rafáhu. Při úderu na uprchlický tábor zemřelo nejméně 45 lidí. Většina z nich byly ženy a děti. Izraelský premiér Netanjahu na útok reagoval prohlášením, že to byla chyba. Na jeho hlavu se snesla ještě intenzivnější kritika než dosud.

Izrael zaútočil na palestinský uprchlický tábor poblíž Rafáhu | Foto: Profimedia

Izraelem naváděné rakety údajně zasáhly v neděli večer shluk narychlo stlučených chat v uprchlickém táboře. Útok nedaleko Rafáhu mířený na dva vůdce Hamásu ale způsobil smrtící požár. „Vytahovali jsme děti roztrhané na kusy. Vyprošťovali jsme mladé i staré lidi. Ten oheň byl příšerný,“ popsal Palestinec Mohamed Abúasa agentuře AP.

Zdroj: Youtube

Premiér Izraele médiím sdělil, že armáda incident vyšetřuje. „Navzdory našemu maximálnímu úsilí neublížit civilistům došlo k tragickému omylu,“ řekl Benjamin Netanjahu.

Na Jeruzalém se snesla vlna kritiky. Útok odsoudili i dlouholetí spojenci Izraele. „Záběry zuhelnatělých těl dětí jsou nesnesitelné. Je třeba objasnit přesné okolnosti a vyšetřování izraelské armády. Civilisté musí být konečně chránění,“ prohlásilo německé ministerstvo zahraničí.

V plamenech během noci zemřelo minimálně 45 lidí a dalších 249 se zranilo. Více než polovina mrtvých jsou podle palestinských úřadů ženy, děti a důchodci. „Ženy s dětmi ve stanech zaživa uhořely. Řekli jim, že tam budou v bezpečí, že jsou v humanitárním táboře,” uvedl kanadský politik Jagmeet Singh.

Peklo přišlo po modlitbách

Vše začalo chvíli po večerních modlitbách. „Děti už spaly. Najednou jsme uslyšeli hlasitý zvuk a všude kolem nás začalo hořet. Děti křičely… Bylo to hrůzostrašné,“ svěřila se anonymně Palestinka stanici France24.

Někteří uprchlíci se k modlení teprve chystali. „Seděli jsme, byli jsme v bezpečí, když najednou kolem nás padala mrtvá těla, na zemi byly cákance krve, uřezané hlavy a ruce… Začali jsme na sebe řvát,“ popsala děsivé chvíle 23letá Malak Filfelová stanici CBC News.

O zraněné se na místě starali zdravotníci v polní nemocnici Červeného půlměsíce. Během chvíle už neměli místo. „Zranění začali přicházet chvíli po dvou hlasitých explozích. Několik z nich dorazilo bez ruky nebo nohy a byli vážně popálení,“ řekl novinář Adli Abu Taha deníku The New York Times.

Ráno byla všude zkáza

Když se kolem sebe lidé v pondělí ráno rozhlédli, viděli zkázu. Tábor byl plný kouřících stanů, pokroucených železných tyčí a zuhelnatělých věcí. Zatímco ženy plakaly, muži se modlili. „Tohle není život. Není tu žádné bezpečí. Nedostaneme se ven a kamkoliv půjdeme, zemřeme tam,“ zoufala si Filfelová.

Někteří uprchlíci do tábora odešli poté, co našli izraelské letáky. Stálo na nich, aby odešli z Rafáhu do bezpečí humanitární oblasti. „Hodí na nás letáky, abychom šli na jih… A když přijdeme, zmasakrují nás,“ povzdychla si žena.

Hrůzy požáru vyděsily i Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě. „Záběry z místa jsou jen dalším důkazem, že Gaza je peklem na zemi,“ napsal úřad na sociální síti X.