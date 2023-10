Izraelská armáda tvrdí, že palestinské militantní hnutí Hamás drží v pásmu Gazy značný počet izraelských civilistů a vojáků jako rukojmí. Po sobotním nečekaném útoku tito zajatci izraelské armádě znesnadňují odvetné útoky. Mezi pohřešovanými jsou i cizinci. Podle některých informací se již Hamás za katarského zprostředkování snaží vyjednat výměnu Izraelek za Palestinky zadržované v izraelských věznicích.

Po sobotním útoku palestinské extremistické skupiny, při kterém zemřelo minimálně 700 Izraelců, skončilo v rukou ozbrojenců přes 100 zajatců. „Někteří jsou naživu a někteří jsou považováni za mrtvé,” řekl podplukovník Jonathan Conricus stanici BBC.

Kromě vojáků jsou mezi zajatci podle Conricuse také děti, ženy, důchodci a lidé se zdravotním postižením. Rukojmí odvezli militanti na různá místa v pásmu Gazy, čímž Izraeli ztěžují odvetu.

V Izraeli umírali i cizinci. Unesené občany pohřešují Německo, USA či Thajsko

Americký ministr zahraničí Antony Blinken rovněž potvrdil zprávy o několika mrtvých a unesených Američanech. „Muži, ženy a děti byli odvlečení do Gazy, a to včetně přeživšího holocaustu na invalidním vozíku,” řekl Blinken.

Kromě Američanů pohřešuje své občany i Francie, Německo, Ukrajina, Filipíny a Thajsko. Hamás unesl 11 Thajců, napsala nezisková organizace American Jewish Committee.

Palestinský islámský džihád, další palestinská polovojenská skupina, uvedla, že i oni drží přes 30 zajatců. „Nevrátíme je, dokud nebudou propuštěni všichni naši vězni,” řekl vůdce skupiny Zijád an-Nachaláh.

Blízcí zajatce identifikují podle videí

Jména a konečný počet zajatců nadále zůstávají neznámé. Rodiny a přátelé unesených musí v mnoha případech své blízké identifikovat podle fotek nebo videí sdílených na internetu, napsal web ABC News.

Izrael oznámil totální blokádu Gazy. Nebude dodávat elektřinu a ani potraviny

Na videích, které se stanici BBC podařilo ověřit, projíždí davem lidí v pásmu Gazy náklaďák, který má údajně převážet zajatce. Na dalším záznamu, který také lokalizovali do pásma Gazy, je bosá žena, kterou vyvádí z náklaďáku se zakrvácenýma rukama svázanýma za zády.

Masakr na hudebním festivalu

Na jednom z videí, které se stalo virálním, je vidět unesená izraelská žena a její přítel, kteří byli v době útoku na hudebním festivalu Supernova. Rodina pár identifikovala podle videa jako Noju Argamaniovou a Avinatana Ora.

Masakr na hudebním festivalu v Izraeli. Radikálové z Hamásu zabili přes 250 lidí

Ženu naložili na motorku a odvezli křičící pryč, zatímco jejího přítele zadrželi a nutili jít s rukama za zády. Pravost videa se stanici BBC nepodařilo ověřit.

Na dalším videu, jehož autentičnost potvrdila stanice CNN, je vidět, jak ozbrojenci v Gaze s křikem ukazují ženu v bezvědomí svlečenou jen do spodního prádla a údajně zlomenýma nohama. Jmenuje se Shani Louková a na festival dojela z Německa. „Poznali jsme ji podle tetování a dlouhých dredů," řekl listu Washington Post její bratranec Tom Weintraub Louk.

Rukojmí v izraelských městech

Bojovníci Hamásu zajali rukojmí také v pohraniční obci Be'eri a ve městě Ofakim, jen 32 kilometrů východně od Gazy, uvedl mluvčí izraelské armády brigádní generál Daniel Hagari. „Tato dvě místa jsou hlavními ohnisky rozvíjející se krize,” dodal.

V obou obcích zasahují speciální jednotky, kterým se už podařilo zachránit asi 50 lidí v Be'eri a dva ve městě Ofakim.

Výměna zajatců?

Podle některých agentur se již má Hamás za katarského zprostředkování snažit vyjednat výměnu zajatých Izraelek za Palestinky zadržované v izraelských věznicích. Podle dle serveru The Times of Israel (TOI) to uvedl zdroj z palestinské teroristické skupiny čínské státní tiskové agentuře Nová Čína.

Hamás má žádat propuštění celkem 36 Palestinek z izraelských věznic. Agentura Reuters dodala, že mají probíhat jednání i o propuštění zajatých dětí. Izraelská strana to však nepotvrdila.