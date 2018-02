Izrael sestřelil íránský dron letící ze Sýrie. Sám přišel o stíhačku

Syrská protivzdušná obrana zasáhla proti izraelskému útoku na syrskou základnu a zasáhla prý několik letadel, uvedla v sobotu syrská státní televize.

A photo of the downed #Israeli #F16 shows just how serious this current escalation @newnewspage pic.twitter.com/o6lUxHWb11

Piloti se podle stanice BBC stačili evakuovat a nyní jsou v péči lékařů.

Podle mluvčího izraelské armády Briga Gena Ronena Manelise se jedná o „závažné narušení izraelské svrchovanosti, za niž nese odpovědnost Írán“.

IDF has targeted the Iranian control systems in Syria that sent the #UAV into Israeli airspace. Massive Syrian Anti-Air fire, one F16 crashed in Israel, pilots safe. #Iran is responsible for this severe violation of Israeli sovereignty. Event ongoing, more to follow.