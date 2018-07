Izrael sestřelil syrskou stíhačku, prý vstoupila do jeho vzdušného prostoru

Izrael sestřelil v úterý raketami země - vzduch syrský stíhací letoun, který vnikl do jeho vzdušného prostoru. Oznámila to izraelská armáda. Událost by mohla v oblasti zvýšit mezinárodní napětí.

"Izraelské síly sledovaly stíhací letoun, který pronikl do izraelského vzdušného prostoru asi do hloubky dvou kilometrů. Letoun sestřelily raketami Patriot," uvedla izraelská armáda ve svém prohlášení. Informuje o tom agentura AFP. Podle Izraele mohl být incident důsledkem občanských bojů, k nimž stále dochází na syrském území mezi vládními silami a syrskými povstalci. Ve svém prohlášení ale židovský stát zdůraznil, že chce udržet příměří. ČTĚTE TAKÉ: Bílé přilby byly v nebezpečí. Izrael je ze Sýrie evakuoval do Jordánska Podle syrských vojenských zdrojů Izrael vypálil na jednu z bojových stíhaček, která operovala nad územím Sýrie a bojovala proti džihádistům. "Izrael zaměřil jeden z našich bojových letounů… v syrském vzdušném prostoru," citovala syrská státnítisková agentura SANA armádní zdroj. Ten neuvedl, zda byla stíhačka zasažena. Pokud k sestřelení skutečně došlo, bylo to poprvé od roku 2014, co Izrael sestřelil syrskou stíhačku s posádkou. Podle místního dopisovatele AFP byly vidět plameny a dým stoupající z oblasti hraničního plotu mezi Sýrií a Golanskými výšinami anektovanými Izraelem. Izraelská armáda prohlašuje, že od ranních hodin výrazně zesílily "vnitřní boje" v Sýrii, včetně nasazení leteckých sil. Dále uvádí, že zůstává na vysokém stupni pohotovosti a bude nadále zasahovat proti porušování dohody o příměří, schválené oběma zeměmi v roce 1974. ČTĚTE TAKÉ: Dohodli jsme se s Izraelem na obnovení klidu v Gaze, tvrdí Hamás Podle AFP Izrael několik posledních týdnů zdůrazňoval, že bude prosazovat příměří mezi syrskými povstalci a syrskými vládními silami podporovanými Ruskem. K úternímu incidentu došlo den poté, co izraelská vzdušná obrana sestřelila syrské rakety, u nichž se obávala, že by mohly zasáhnout izraelské území. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se v pondělí sešel v Jeruzalémě s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, aby diskutovali o syrském konfliktu.

Autor: Jaroslav Krupka