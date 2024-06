V sobotu 8. června izraelská armáda osvobodila čtyři rukojmí, které Hamás držel v bytech nedaleko tržiště v uprchlickém táboře Nuseirat. Aby izraelské jednotky odvedly pozornost od záchranné akce, rozpoutaly v okolních ulicích peklo. Lidé utíkali před drony a vojáky, kteří kvůli střelbě na auto s rukojmími začali pálit do prchajících civilistů.

Izraelská armáda po devíti měsících osvobodila čtyři rukojmí unesené Hamásem při útoku na Izrael 7. října 2023. | Foto: Profimedia

Izraeli se o víkendu podařilo osvobodit čtyři rukojmí ze zajetí Hamásu. Ozbrojenci je drželi ve dvou bytech. V době akce na osvobození zadržované čtveřice se ale tržiště kvůli přítomnosti uprchlíků z Rafáhu právě hemžilo lidmi. Klidné sobotní ráno se tak během chvíle změnilo ve scénu z hororu.

Izraelská armáda osvobodila čtyři rukojmí, které loni v říjnu unesl Hamás

Ansam Harounová na tržišti hledala oblečení pro dcery. Když uslyšela střelbu, 29letá matka bez přemýšlení vyběhla na ulici pro děti. „Venku to vypadalo, jako kdyby přišel soudný den. Všichni vyděšeně křičeli. Ulice byla dlouhá jen 50 metrů, ale mačkaly se v ní stovky lidí, které se snažily utéct pryč. Žena vedle mě omdlela strachy,“ svěřila se deníku The Guardian.

Mluvčí izraelské armády kontradmirál Daniel Hagaria agentuře Reuters vysvětlil, že vojáci do lidí stříleli kvůli tomu, že se dostali pod palbu teroristů, kteří se schovávali mezi civilisty. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, které ovládá Hamás, zemřelo 274 Palestinců a přes 600 se jich zranilo, informovala stanice BBC.

Moment překvapení byl pro Izrael klíčový

Když izraelská rozvědka zjistila, že Hamás drží v bytech v Nuseiratu 26letou Noau Argamaniovou, 22letého Almoga Meira Jana, 27letého Andreje Kozlova a 41letého Šlomiho Zivu, rozhodly se izraelské bezpečnostní složky jednat. Nemohly riskovat, že čtyři lidi palestinští ozbrojenci znovu schovají v tunelech. „Muselo to být jako chirurgická operace, jako operace mozku,“ řekl Hagar.

Izraelští vojáci se převlékli za uprchlíky z Rafáhu. A jejich mise byla podle agentury AP nejúspěšnější za celých osm měsíců války. Přesto se v určitém bodě zvrtla. „Bratranec vyprávěl, jak slezli z auta, pozdravili lidi venku, vlezli do domu a začali zabíjet,“ vyprávěl Raed Tawfik abú Jussef. Muž nyní bdí nad vážně zraněným synem, kterého při útoku málem ztratil.

V davu lidí, kteří se snažili utéct, byla i 37letá softwarová inženýrka Asia El-Nemerová. Na tržišti hledala léky pro nemocnou sestru. „Utíkala jsem společně s dalšími ženami. Byly jsme tak vyděšené,” vzpomínala.

Video z únosu pěti izraelských vojaček ze základny Nahal Oz:

Izraelský spolek zveřejnil video z únosu pěti vojaček při říjnovém útoku Hamásu

Při útěku minuly školu a kliniku. Dříve by v budovách hledaly útočiště, ale po útoku ze čtvrtka 6. června se rozhodly utíkat dál. Izrael tehdy zaútočil na školu v táboře a zabil nejméně 40 lidí, uvedla televize Al Džazíra. Když do lidí začaly střílet drony a vrtulník, Palestinci propadli čiré panice. El-Nemerová se v tu chvíli schovala v nejbližším domě se ženou, která měla panickou ataku.

Většinu mrtvých a zraněných převezli do nemocnice Aksa, která pod náporem lidí praskala ve švech. Mezi zraněnými byla i 16letá Ghazal al-Ghusajn, které kvůli krvácení do mozku ochrnula ruka a noha. Při útoku seděla s rodinou v přístřešku, když vedle nich dopadla izraelská střela. Výbuch zabil jejího bratra. Ji trefila střepina do hlavy. „Nikdo jim nepomohl. Zraněný otec odtáhl dceru, matku i syna na matraci do bezpečí. Pak zkolaboval,“ řekla její teta Abu Rasová.