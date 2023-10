Izraelský parlament v pondělí schválil opatření, které zmírňuje podmínky pro získání povolení k držení zbraní pro Izraelce. Informoval o tom deník Haarec. Opatření souvisí s válkou, kterou vede Izrael s palestinským hnutím Hamás od 7. října, kdy toto radikální islamistické hnutí napadlo Izrael. Od 7. října už bylo v Izraeli podáno 41 tisíc žádostí o zbrojní pas.

Truchlící lidé v Izraeli po útoku hnutí Hamás. Ilustrační snímek | Foto: ČTK/AP Photo/Erik Marmor

Opatření, které schválil izraelský parlament a které má platit od úterý, umožní, aby zbrojní průkaz dostal Izraelec ve věku 21 let a starší, který sloužil rok jako voják nebo absolvoval alespoň dva roky vojenské služby. V případě žen stačí rok vojenské či civilní služby.

Podle dosavadních pravidel mohl dostat zbrojní průkaz jen ten, kdo dokončil vojenskou či civilní službu v armádě. Nový předpis také rozšiřuje podmínky pro držení zbraní i pro aktivní dobrovolníky u policie či v záchranných složkách, napsal Haarec.

Nová pravidla měla podle původního návrhu platit rok. Válečný kabinet, který vznikl minulý týden, je ale schválil jako stálé opatření.

Vojenská služba v Izraeli je povinná pro většinu Izraelců po dovršení 18 let věku. Muži musejí sloužit 32 měsíců, ženy 24. Většinu z nich pak může stát povolat jako záložníky až do jejich 40 let, ve výjimečných nouzových situacích i ve vyšším věku. V době války bojují po boku profesionálních vojáků.

Pušky, helmy i neprůstřelné vesty

Už tři dny po bezprecedentním a rozsáhlém útoku Hamásu na Izrael ze 7. října oznámil izraelský ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben Gvir, že začne vyzbrojovat izraelské dobrovolníky v pohraničí a ve smíšených izraelsko-arabských městech, hovořil o 10 tisících útočných pušek. Kromě toho dobrovolníci obdrží helmy a neprůstřelné vesty.