Izraelské obranné síly (IDF) začaly v úterý v omezené míře zaplavovat mořskou vodou tunely vedoucí pod Gazou. Zatímco armáda chce tímto krokem eliminovat nepřítele, někteří odborníci upozorňují, že tím mohou ohrozit pitnou vodu v regionu.

Izraelští vojáci v palestinské Gaze | Foto: Profimedia

Představitelé izraelské armády sdělili Spojeným státům americkým, že vojáci v omezené míře začali se zaplavováním některých tunelů v Pásmu Gazy mořskou vodou. Dle zjištěných informací deníkem The Wall Street Journal tím chtějí vyzkoušet, zda tak mohou zneškodnit rozsáhlou podzemní síť Hamásu.

Izraelská armáda zveřejnila záběry z 55 metrů dlouhého tunelu pod nemocnicí Šífa v Pásmu Gazy:

Jeden z nejmenovaných amerických představitelů pro CNN uvedl, že Izraelci si účinností této metody stále nejsou jistí. Podle Jerusalem Post může proces trvat týdny, a proto mají bojovníci palestinského hnutí spoustu času pro evakuaci. Zároveň je nutné myslet i na bezpečí rukojmích, dle informací CNN ale IDF ubezpečily své spojence, že zaplavování provádějí pouze v oblastech, kde zajatci nemají být.

Izrael začal v omezeném množství zaplavovat tunely Hamásu:

Jedná se o další krok izraelské armády při jejím snažení zničit takzvané metro Gaza. Na začátku prosince uvedla, že zničila už nejméně pět set šachet v Gaze a lokalizovala více než osm set dalších v okolí palestinské enklávy. Také dodala, že se jich mnoho nacházelo v civilních oblastech a stavbách.

Ohrožení pitné vody

Ačkoliv vojenští představitelé plán se zaplavováním tunelů vítají, odborníci na životní prostředí varují před možnými negativními důsledky pro obyvatele Pásma Gazy. Mořská voda totiž může ohrozit podzemní zásobníky sladké vody, ze kterých se čerpá do studní.

„Pokud se do tunelů napumpuje několik milionů metrů krychlových slané vody, která prosákne do vodonosné vrstvy, negativní dopad na kvalitu pitné vody bude trvat několik generací,“ uvedl pro Times of Israel Eilon Adar ze Zuckerbergova institutu pro výzkum vody na univerzitě v Beer Ševě. Dodal ale, že pokud zaplavování bude v malé míře u pobřeží Středozemního moře a v místech, kde se přirozeně mísí slaná a sladká voda, následky budou minimální.

Palestinská teroristická organizace Hamás je známá svou propracovanou sítí podzemních tunelů:

Další z expertů, který si však nepřál uvést jméno, pro Times of Israel sdělil, že pro efektivní výsledky bude nutné tunely zaplavit několikrát. Některé ale mohou vést až do Izraele, a tak hrozí, že se zasolí i izraelské studny v blízkosti hranic s Palestinou. Profesorka Hadas Mamane Steindelová pro The Wall Street Journal řekla, že kromě soli mohou pitnou vodu ohrozit i toxické látky a těžké kovy ze zničeného vojenského vybavení nacházejícího se v tunelech.

Obyvatelé Palestiny se dlouhodobě potýkají s nedostatkem čisté vody. Ještě před válkou se většina lidí musela spoléhat na soukromé cisterny, potrubí z Izraele nebo získané zásoby z odsolovacích zařízení, protože jediný zdejší zdroj pitné vody se v minulosti přečerpal natolik, že se smíchal s mořskou vodou. Kromě toho kvalitu vody zhoršuje odpad a zemědělské chemické splachy, takže 97 procent sladké vody v Gaze už nesplňuje normy Světové zdravotnické organizace.