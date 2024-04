Po pátečním útoku na íránské vojenské cíle vycházejí najevo podrobnosti o použitých zbraních i důvodu, proč Izrael sáhl po přesném a omezeném zasáhu. Západní činitelé obeznámení s přípravou a provedením zásahu popsali, že střely pronikly k cíli uprostřed Íránu, aniž by je systémy protivníka zachytily.

Páteční izraelský útok byl nepřímou hrozbou i íránskému jadernému programu u města Natanz. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Poté, co Írán při prvním přímém úderu proti Izraeli vyslal stovky dronů a střel, armáda židovského státu odpověděla zdánlivě mírným útokem, který se obešel bez větších škod. Podle nejmenovaných západních činitelů ale útokem proti důležité letecké základně doručila zprávu o technické převaze s potenciálně ničivými důsledky pro íránské vojsko i jaderný program, konstatují New York Times.

Jsou nikdo. Beduínskou dívku zranil íránský projektil, o úkryt stát žádají marně

Dva západní zdroje listu řekly, že k útoku posloužilo malé množství raket odpálených z letadla stovky mil od íránského, nebo izraelského vzdušného prostoru. Střely obsahovaly technologii umožňující uniknout zachycení íránskými radary. Nejmenovaní izraelští činitelé upřesnili, že Izrael kvůli zmatení íránské protivzdušné obrany vyslal i několik malých útočných dronů, takzvaných kvadrokoptér.

Nasazení dronů a nezachytitelné rakety mělo podle vyjádření západních činitelů Íránu ukázat, jak by mohl vypadat rozsáhlejší útok. Ten současný byl zřejmě nastavený tak, aby si Írán další přímé útoky na Izrael důkladně rozmyslel.

Přesný úder na jasný cíl

O tom svědčí i zvolený cíl. Britský Daily Telegraph upozornil na skutečnost, že šlo o přesný úder, který měl vyřadit z provozu část protiletadlového systému S-300 na klíčové základně u Isfahánu. „Z toho, co můžeme vidět, lze říci, že izraelský útok měl za cíl neutralizovat pokročilé íránské systémy protivzdušné obrany chránící jaderná zařízení v Natanzu a Isfahánu. Ta se podílejí na obohacování uranu, který může posloužit k výrobě jaderné zbraně. Je to jako žlutá karta ve fotbale. Následovala by červená karta, tedy úder k úplnému zničení těchto zařízení,“ řekl Telegraphu izraelský zpravodajský a vojenský analytik Ronen Solomon.

Zdroj: Youtube

Ověřovací služba BBC Verify prozkoumala první dostupné satelitní snímky po útoku a dospěla k podobnému závěru. BBC připomněla, že baterii S-300 tvoří vždy několik vozidel. Sestava zahrnuje radar, samotné nápadné odpalovače střel a další vybavení.

Snímky baterie v severozápadní části letecké základny Shikari u Isfahánu pořízené po útoku ukazují trosky a poškození u jednoho z vozidel, které jiní analytici označili jako radar baterie.

Některá další vozidla ze sestavy pak oproti dřívějším snímkům chybí. Naproti tomu na samotné základně, jejích ranvejích či stavbách materiální škody na první pohled patrné nebyly, informovala BBC Verify.

Dlouhotrvající napětí

Předehrou nejnovějšího kola konfrontace v dlouhotrvajícím napětí mezi Izraelem a Íránem byl údajný útok židovského státu na budovu íránského konzulátu v Damašku. Írán odpověděl prvním přímým úderem proti území Izraele. Bezpříkladnou vlnu stovky balistických střel, 170 dronů a 30 střel s plochou dráhou letu Izrael za pomoci západních i blízkovýchodních spojenců zlikvidoval prakticky bez škod.

Vše o útoku Íránu na Izrael: Proč začal, jaká bude reakce Jeruzaléma a spojenců

Podle zdrojů New York Times Izrael původně plánoval masivnější a okamžitou odvetu.I pod tlakem spojenců v čele se Spojenými státy se nakonec rozhodl demonstrovat své schopnosti precizním úderem za použití zlomku palebné síly, aniž by se k útoku výslovně přihlásil. Zdroje listu dodaly, že to vše oběma stranám umožnilo bez ztráty tváře ukončit aktuální kolo konfrontace, které hrozilo přerůst v sérii úderů schopných roznítit širší blízkovýchodní konflikt.