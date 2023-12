V zajetí teroristů z palestinského Hamásu strávila Yarden Roman-Gatová čtyřiapadesát dní. O tísni a bezmoci, kterou Izraelka prožívala, nyní hovořila v prestižním americkém zpravodajském programu. S manželem usilují i o propuštění švagrové, kterou teroristé dál drží.

Lidé v Jeruzalémě se dívají na plakáty izraelských rukojmích zadržovaných v Gaze | Foto: ČTK

Nedělní vydání pořadu 60 minut na americké stanici CBS věnovala moderátorka Lesley Stahlová údělu rukojmích zadržovaných od 7. října v Gaze a jejich blízkých. Hovořila s 36letou Izraelkou Yarden Roman-Gatovou. Jak připomněl deník Times of Israel, s manželem Alonem a tříletou dcerkou Geffen byli navštívit Alonovy rodiče v kibucu Be'eri nedaleko Gazy.

Měsíc předtím se odsud odstěhovali, protože Yarden nemohla dál snášet stres z častých raketových útoků z Gazy.

Sedmého října však přišli teroristé až do domu, připomněla Stahlová přímo v troskách příbytku, před kterým zastřelili Alonovu matku. Jeho, Yarden i dcerku strčili do auta a odváželi je pryč. Jednu chvíli se jim podařilo ze zastaveného auta utéct. Tříletou Geffen nejprve nesla Yarden, pak ji předala svému muži.

„On běhá velmi dobře. Prostě jsem ji podala, nebylo o čem přemýšlet, byla to pro ni nejlepší šance,“ řekla Roman-Gatová CBS.

Muž se s dítětem půl dne ukrýval v příkopu a vyvázl. Yarden ozbrojenci Hamásu dostihli. „Chytli mě za paže a vlekli mě po zemi zpátky k autu,“ vzpomínala žena. Byla v pyžamu a to se z ní svléklo. „To byla jedna z nejhorších chvil, protože mi došlo, že i kdyby takové úmysly neměli, teď by mohli dostat chuť, když jsem polonahá,“ poznamenala.

Dodala, že když pak vjížděli mezi jásajícím davem Palestinců do Gazy teroristé se jí vysloveně chlubili. „Moji únosci si nemohli pomoci a předváděli mě jako nějakou trofej,“ uvedla.

Bezmoc a obava ze znásilnění či zabití ji provázely už stále, vyzdvihl z rozhovoru izraelský portál Ynetnews. „Tyhle obavy vás jako ženu nikdy neopouštejí, pořád to máte na mysli. Dokud tam zůstáváte, jste bezmocná, bez jakékoliv ochrany a nemůže se proti ničemu ozvat, protože by vás to mohlo stát život. Strach pořád zůstává, nikdy nemizí, jen roste a zmenšuje se,“ řekla fyzioterapeutka, která v moci teroristů prožila čtyřiapadesát dní.

Zdůraznila, že nyní je důležité, aby se vrátili všichni rukojmí, i její 32letá švagrová. „Carmel a spoustu dalších rukojmích je pořád v Gaze. To je špatně a s tím musíme skoncovat. Uděláme, co bude v našich silách, abychom tomu pomohli,“ řekla Roman-Gatová.

Demonstrace před ministerstvem obrany

Pořad diváky zavedl i do tábořiště před izraelským ministerstvem obrany, kde demonstrují rodiny rukojmích. Dnem i nocí tam zůstává i Meirav Gonenová, matka stále zadržované Romi Gonenové. Deník Jerusalem Post zdůraznil její slova, že každý další den pro ni stále zůstává 7. říjnem. Varovala, že rukojmím se vede zle. „Nedostávají najíst, hladoví. Víme o sexuálním obtěžování mužů, ale i žen, kteří tam zůstávají. Zacházejí s nimi krutě. Je důležité pochopit, že času není nazbyt,“ apelovala matka rukojmí.

Tři tisíce teroristů z palestinského Hamásu pronikly 7. října z Pásma Gazy na jih Izraele. Zmasakrovali na 1200 lidí a do Gazy odvlekli na 240 izraelských rukojmích. Koncem měsíce izraelská armáda spustila pozemní ofenzívu. Jako její cíle uvádí zničení teroristů a osvobození rukojmích V závěru listopadu dosáhli mezinárodní zprostředkovatelé krátkého příměří. Teroristé během něj propustili 105 zejména žen a dětí. Další stále drží, podle izraelské armády na dvacet rukojmích v Gaze zemřelo. Vojsko nyní vyšetřuje okolnosti, za kterých izraelští vojáci nedopatřením zastřelili tři další rukojmí.