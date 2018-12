Izraelská armáda odhalila tunely, kterými chtěl Hizballáh zaútočit z Libanonu

Mluvčí izraelské armády podplukovník Jonathan Conricus uvedl, že armáda odhalila tunely vedoucí z Libanonu na severu Izraele. Současně dodal, že operace vedoucí k jejich likvidaci se uskuteční výhradně na izraelském území a armáda nepřekročí hranici.

„Vykopávání tunelů představuje zjevné porušování izraelské suverenity,“ prohlásil brigádní generál izraelské armády Ronen Manelis.

BREAKING: We have just launched Operation Northern Shield to expose and neutralize cross-border attack tunnels dug by Hezbollah from #Lebanon to #Israel. #NorthernShield pic.twitter.com/HKgnbhn23I