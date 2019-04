Izraelské voliče čeká dnes sice výběr z několika desítek kandidujících politických stran. Klíčovou otázkou voleb je však pokračování velkolepé politické kariéry současného premiéra Benjamina Netanjahua.

Ten má za sebou dlouhou řadu politických úspěchů, díky nimž se může stát z hlediska délky úřadování nejúspěšnějším izraelským politikem. Podobně ho ale provází dlouhá řada různých, i korupčních, skandálů.

Ty ohrožují nejen jeho pověst, ale staví otazník nad tím, zda by takto problémy zatížený člověk měl dál stát v čele demokratické země, jakým Izrael stále zůstává. Generální prokurátor Avichaj Mandelblit už koncem února oznámil záměr obžalovat premiéra z úplatkářství a ze zneužití důvěry.

Netanjahu se snaží mobilizovat své voliče, kterým vyhovuje tvrdý jeho přístup k Palestincům i arabským sousedům Izraele, příslibem anexe území na okupovaném Západním břehu Jordánu. Na místech, kde v minulých letech vznikly nelegální izraelské osady. Stejně tak se nehodlá Netanjahu s Palestinci dohadovat ani o Jeruzalém, a to včetně jeho východní, arabské části. „Nebudu dělit Jeruzalém, nebudu evakuovat žádnou osadu a zajistím, abychom získali kontrolu nad územím západně od Jordánu,“ slíbil Netanjahu svým voličům.

Ve snaze o své znovuzvolení získal Netanjahu velkou podporu od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Při premiérově návštěvě Washingtonu na konci března totiž Trump podepsal dekret uznávající izraelskou anexi původně syrských Golanských výšin. „USA uznají izraelskou svrchovanost nad Golanskými výšinami, protože toto území je významné pro izraelskou bezpečnost a stabilitu v regionu,“ zdůvodnil své rozhodnutí Trump.

Volby rozhodnou paradoxně Arabové

Přes tyto kroky, jež Netanjahuovi přinesou hlasy, nemá svůj pátý premiérský mandát jistý. Velkou šanci porazit jeho pravicový Likud má totiž centristická strana Modrá a Bílá někdejšího náčelníka generálního štábu izraelské armády Bennyho Gance. „Žádný izraelský vůdce není král. Děkuji premiéru Benjaminu Netanjahuovi za deset let jeho služby, odteď to převezmeme,“ říká Ganz.

O vítězi do značné míry rozhodne účast arabských Izraelců. Ti tvoří pětinu voličů a kvůli Netanjahuově, jak říkají, „rasistické kampani“, uvažují o bojkotu voleb. To by ale paradoxně pomohlo právě Netanjahuovi.