Další protiizraelské protesty se dnes očekávají v souvislosti s výročím takzvané nakby (katastrofy). Tou je pro Palestince vznik samostatného státu Izrael v roce 1948. V důsledku této události ze svých domovů odešlo nebo z nich bylo vyhnáno 700 tisíc Palestinců.

V pátek do regionu přicestoval americký diplomat Hady Amr, který se pokusí dosáhnout uvolnění napětí, a na neděli je naplánované zasedání Rady bezpečnosti OSN. Izrael odmítl egyptskou nabídku na uzavření ročního klidu zbraní s Hamásem.

Radikální hnutí od pondělního večera odpálilo proti Izraeli stovky raket, na což izraelská armáda odpovídá nálety na cíle v Pásmu Gazy, a nevylučuje ani pozemní invazi. Izraelská armáda informovala, že v noci na dnešek se terčem jejích útoků staly kromě jiného rampy pro odpalování raket, včetně té, odkud byly v pondělí vystřeleny rakety na Jeruzalém. Izraelská bomba podle palestinské agentury Vafa zasáhla třípodlažní dům v utečeneckém táboře ve městě Gaza; v troskách zemřelo deset lidí. Místní obyvatelé vypověděli, že izraelská letadla bez předchozího varování shodila na dům nejméně tři bomby. Později dnes se po izraelském náletu zřítila také výšková budova v Gaze, v níž měla kancelář agentura AP a Al-Džazíra. Před tímto útokem izraelská armáda v předstihu varovala, takže objekt, kde bylo i mnoho bytů a dalších úřadoven, byl včas vyklizen.

#VIDEO Al Jazeera broadcast footage showing the building collapsing to the ground after the Israeli air strike, sending up a huge mushroom cloud of dust and debrishttps://t.co/2czISM0AkC pic.twitter.com/X5CuNpl5I5