Izraelský parlament schválil zákon, který ztěžuje rozdělení Jeruzaléma

Přání Palestinců, aby se z východního Jeruzaléma stala metropole jejich budoucího státu, zkomplikoval nový zákon. Ten schválil izraelský parlament (Knesset). Zpřísnil podmínky pro rozdělení města.

Aby se izraelský zákonodárný orgán mohl v budoucnu zříci libovolné části Jeruzaléma, bude podle nového zákona potřebovat dvoutřetinovou většinu. Až dosud přitom stačila prostá většina. Informuje o tom agentura DPA.

Knesset tak rozhodl necelý měsíc poté, co americký prezident Donald Trump veřejně uznal Jeruzalém jako hlavní město Izraele a oznámil, že do něj přemístí americkou ambasádu v Izraeli. Jeho krok vyvolal velké protesty zejména v arabské části světa. Při demonstracích proti Trumpovu rozhodnutí zahynulo celkem 13 Palestinců, kteří se dostali do střetu s izraelskými bezpečnostními silami.

Mluvčí palestinského vůdce Mahmúda Abbáse schválení nového zákona ostře kritizoval. "Toto hlasování jasně ukazuje, že Izrael oficiálně vyhlásil konec takzvaného mírového procesu," prohlásil mluvčí v rozhovoru s palestinskou zpravodajskou agenturou Wafa.

Statut Jeruzaléma je jednou z nejcitlivějších otázek, které provázejí desítky let trvající konflikt mezi Izraelem a Palestinci. Izrael obsadil východní část Jeruzaléma v šestidenní válce v roce 1967 a později jej připojil ke svému území, což mezinárodní společenství neuznalo. Izraelci vnímají celé město jako svou metropoli, zatímco Palestinci považují východní Jeruzalém za hlavní město svého budoucího státu.