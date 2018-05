Izrael ostřeloval Pásmo Gazy, zemřeli dva palestinští islamisté

Na svém oficiálním twitterovém účtu izraelská armáda potvrdila, že zasáhla u pozorovacího stanoviště na hranici s Gazou. Útočníci zde u bezpečnostního plotu umístili výbušné zařízení, které cílilo na hlídkující vojáky. Armáda zařízení zlikvidovala.

Masové protesty u bezpečnostního plotu oddělující Pásmo Gazy od Izraele vypukly 30. března. Při nejsilnější vlně protestů, která propukla před dvěma týdny v souvislosti s přesunem americké ambasády do Jeruzaléma zemřelo 61 Palestinců. Celkem bylo zatím od března zabito minimálně 113 Palestinců a tisíce dalších jich bylo zraněno.

Earlier today, IDF troops detonated an explosive device that was placed adjacent to the security fence in the southern Gaza Strip yesterday with the intention of harming IDF soldiers who were present in the area. The explosive device went off during the clearing procedure pic.twitter.com/p8Dk8XRmci