Izraelští vojáci zastřelili dalšího Palestince, házel po nich kamením

Prezident Miloš Zeman jmenoval předsedu hnutí ANO Andreje Babiše podruhé premiérem. Babiš poté složil premiérský slib. První Babišova vláda, do níž nominovalo členy pouze ANO, nezískala v lednu důvěru Sněmovny. O vzniku nového kabinetu jedná ANO s ČSSD a podporu ve Sněmovně chce získat ještě od KSČM. Před poslance chce Babiš se žádostí o důvěru předstoupit zhruba za měsíc, hlasování o důvěře by se podle něj mohlo uskutečnit do 11. července.