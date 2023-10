Izrael se podle jeho premiéra Benjamina Netanjahua vydává na dlouhou a těžkou válku, kterou mu vnutil vražedný útok radikálního palestinského hnutí Hamásu. Počet obětí sobotního napadení země raketami a ozbrozenými radikály stoupl už na více než 300, napsal v neděli server listu The Jerusalem Post. Zraněných je téměř 1600, kolem 20 z nich je v kritickém stavu, dalších asi 300 ve vážném. Na jihu Izraele jsou nadále palestinští útočníci.

Následky útoku radikálního hnutí Hamás v izraelském městě Tel Aviv. | Foto: Profimedia

Hamás v sobotu brzy ráno spustil ostřelování izraelských měst, na která přes den podle agentury DPA vypálil přes 3000 raket. Zároveň ozbrojenci z Pásma Gazy vtrhli do pohraničních oblastí Izraele, kde zabíjeli vojáky i civilisty. Několik desítek Izraelců také unesli.

Ani v noci na neděli nebyla podle izraelské armády situace na jihu země plně pod kontrolou. Na izraelském území v okolí Pásma Gazy jsou nadále Palestinci, s nimiž se izraelské síly střetávají.

Server listu The Times of Israel uvedl, že útoky si do doby těsně před půlnocí vyžádaly 1590 zraněných.

Mezi Izraelci a Palestinci zuří boje. Stovky mrtvých, Hamás unáší civilisty

Izrael na překvapivý útok reagoval rozsáhlými nálety na Pásmo Gazy. Podle palestinských zdravotníků při nich zemřelo přinejmenším 232 lidí a dalších 1700 utrpělo zranění. V noci na dnešek podle serveru BBC News izraelská armáda vyzvala obyvatele sedmi oblastí Pásma Gazy, aby opustili své domovy a přesunuli se do krytů, než začne další vlna útoků proti cílům Hamásu.

Spojené státy se zatím podle diplomata citovaného agenturou Reuters snaží o to, aby se konflikt nerozšířil mimo oblast Gazy. Diplomat dal také najevo, že Washington zatím nemá informace o tom, že by do útoku Hamásu byl zapojený Írán, i když radikální hnutí dlouhodobě podporuje.

Následky izraelského protiútoku v Pásmu Gazy.Zdroj: Profimedia

Netanjahu: Izrael se vydává na dlouhou a těžkou válku

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl na sociální síti X, že jeho země se vydává na dlouhou a těžkou válku, kterou mu vnutil vražedný útok Hamásu. Po zasedání bezpečnostního kabinetu také řekl, že Izrael chce zničit vojenské a vládní kapacity Hamásu a Islámského džihádu. Izrael zastaví dodávky elektřiny, pohonných hmot a zboží do Pásma Gazy, které má radikální Hamás pod kontrolou.

„Obnovíme bezpečnost pro občany Izraele a vyhrajeme,“ napsal podle serveru listu The Times of Israel Netanjahu ve svém příspěvku. V první fázi války podle něj chce Izrael především „zničit většinu nepřátelských sil“, které z Pásma Gazy pronikly do Izraele a zabíjely civilisty i vojáky.

Úřad izraelského premiéra také uvedl, že reakce Jeruzaléma na útoky zbaví Hamás a Islámský džihád „schopnosti a touhy ohrožovat a poškozovat občany Izraele na mnoho let“. Izrael pak v noci na dnešek znovu zaútočil na cíle Hamásu v Pásmu Gazy.

Bitva o Tel Saki: Hrstka vojáků tři dny čelila tisícům Syřanů. Zachránila Izrael

V kibucu Beeri na jihu země se izraelským silám v noci na neděli podařilo osvobodit téměř 50 lidí, které hodiny zadržovali palestinští ozbrojenci. Další rukojmí byli zachráněni v kibucu Ofakim. Po zhruba 20 hodinách Izraelci dokázali znovudobýt policejní stanici ve Sderotu, kterou obsadili radikálové. Asi deset ozbrojenců přitom podle zpravodajského serveru Ynet přišlo o život.

Desítky lidí mezitím směřují do centra, které koordinuje pátrání po pohřešovaných. Někteří s sebou mají například zubní kartáčky či další osobní věci příbuzných, aby je bylo možné identifikovat za pomocí testů DNA.