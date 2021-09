Ona londýnská ulice se dnes jmenuje Durward Street. Svůj nynější název získala na přelomu osmdesátých a devadesátých let 19. století. Ne, že by ten předchozí byl špatný. Jenže v nechvalně proslulé Buck's Row se v roce 1988 odehrála mimořádně zákeřná vražda. Mord, který přitáhl tolik nechtěné pozornosti, že jeho dějiště muselo být přejmenováno.

Právě v Buck's Row totiž zřejmě poprvé vraždil sériový vrah známý jako Jack Rozparovač.

Jack Rozparovač možná zabíjel už i dříve, prostitutka Mary Ann Nicholsová, jejíž tělo bylo nalezeno 31. srpna 1888, je ale považována za první z pěti obětí, které jdou jasně na konto tohoto chladnokrevného vraha. „Mrtvola Mary Ann Nicholsové byla z pěti prokázaných zavražděných zmrzačená nejméně, brutalita Jacka Rozparovače se zvyšovala postupně," píše server Jack the Ripper, který je věnovaný činům tohoto slavného vraha.

Nic horšího jsem neviděl

Bylo půl čtvrté ráno, poslední srpnový den roku 1888. Charles Allen Cross ze čtvrti Whitechapel mířil do práce. Šel obvyklou trasou. Jenže tohle brzké ráno nemělo být obvyklé. V ulici Buck's Row Cross narazil na podivnou masu na chodníku. Zpočátku nebylo jasné, co na zemi leží. Ulice byla temná, osvětlení slabé. „Když se však Cross přiblížil, všiml si, že onou masou je žena. Nehýbala se. Byla zřejmě opilá, nebo mrtvá," popisuje obraz, který se Crossovi naskytl, web Jack the Ripper.

Cross zastavil. Brzy kolem šel další muž, a tak se oba podívali na ženu podrobněji. Tvář měla ještě teplou, ruce už ale studené. A příchozí se nemohli shodnout, zda žije, či nikoli. „Ležela na zádech, nohy narovnané. Její sukně byla zdvižená až k pasu," pokračuje web Jack the Ripper.

Jelikož minuty ubíhaly a oba muži potřebovali jít pracovat, nakonec se rozhodli, že ženu nechají tam, kde ji našli. Upravili jí sukni, aby nebyly vidět odhalené nohy, a odešli. Krátce poté, co zmizeli, vstoupil do ulice policista John Neil. I on si brzy všiml ležícího těla. A uviděl něco, co pozornosti obou mužů uniklo. „Krk měla podřezaný takovým způsobem, že některé noviny později přinesly informaci, že hlava byla téměř oddělená od těla," zmiňuje web Jack the Ripper.

Na místo byl rychle přivolán patolog. Doktor Llewellyn později řekl deníku The Times, že pohled, který se mu naskytl, byl jedním z nejhorších, které kdy viděl. „Zažil jsem mnoho hrozných případů, ale nikdy jsem neviděl brutálnější čin," prohlásil lékař.

Vyčnívající střeva

Milosrdná tma děsivě vypadající zranění, která neznámý vrah způsobil třiačtyřicetileté prostitutce, sice zakryla, když ale lékaři udělali podrobnou prohlídku, doslova jim to vyrazilo dech.

Břicho měla žena prakticky odřezané. Od hrudníku až po stydkou kost byly vidět vnitřnosti. „Hrdlo měla přeříznuté zleva doprava. Břicho bylo rozříznuto od středu spodní části žeber podél pravé strany, pod pánví vlevo od žaludku, tam byla rána zubatá; na několika místech byl také řezán povlak žaludku a dvě malá bodnutí se nacházela na intimních částech," dochovalo se v poznámkách inspektora Johna Spratlinga. Vrah ženu mimo jiné pobodal ve vagíně a z břicha jí trčela střeva.

Mary Ann Nicholsová naposledy vydechla záhy poté, co jí zabiják podřezal krk. Ostatní zranění jí proto způsobil posmrtně. Způsob její vraždy způsobil senzaci a noviny do pár dnů znaly snad každou podrobnost ze života nešťastné ženy. Mary Ann Nicholsová byla pohřbená 6. září 1888. Jen o dva dny později byla ve čtvrti Whitechapel nalezena další mrtvá. Zranění byla téměř identická, ale ještě o stupeň brutálnější.

Řádění Jacka Rozparovače bylo stále na začátku. Londýn nakonec děsil ještě několik dlouhých týdnů. Žena, která je považována za jeho poslední oběť, byla zavražděná počátkem listopadu 1888.

To datum je sice považováno za konec vražedné série, ale vyšetřování jeho činů neskončilo vlastně nikdy. „Vrah nebyl nikdy odhalen ani dopaden a Jack Rozparovač tak zůstává jednou z největších dějin kriminalistiky. Navzdory mnoha vyšetřováním není dosud odhalen ani motiv jeho činů," uzavírá web History.