Jackie Chan vydal knihu, kde líčí své excesy. Byl jsem pitomec, říká

Hongkongský herec a hvězda bojových umění Jackie Chan vydal v angličtině své paměti, které čínsky vyšly v roce 2015. V knize nazvané Never Grow Up (Nikdy nedospět) odhalil i svůj boj s alkoholem, návštěvy prostitutek i to, jak mrštil synem přes celou místnost, napsal zpravodajský server CNN.

Chan už byl úspěšným čínským hercem, když mu v 90. letech vynesly mezinárodní proslulost takové filmy, jako například Křižovatka smrti. V knize uvádí, že poté, "co si ho našla sláva", se začal předvádět. Jednou například vzal půl miliónu dolarů v hotovosti (v současnosti zhruba 11,5 miliónu korun) a utratil je v Hongkongu za hodinky pro své kaskadéry. ČTĚTE TAKÉ: Slavný Jackie Chan točil v Hradci film, ochotně se fotil s fanoušky "Vešel jsem dovnitř a řekl: 'Ukažte mi deset nejlepších hodinek, co máte. Tyhle jsou nejdražší? S největším počtem diamantů? Fajn, vezmu si sedmery…'," stojí v autobiografii. Jeho nově nabytá sláva s sebou nesla i temnou stránku. "V jednom kuse jsem řídil opilý. Ráno jsem naboural svoje porsche a večer jsem totálně zrušil mercedes-benz. Celý den jsem měl naváto," uvádí v knize. Když se fotografové pokoušeli pořídit snímky Chanova nabouraného auta, herec jim podle svých slov hrozil, že je "praští za každou fotku, kterou pořídí". Čestný vyslanec boje proti drogám "Vážně jsem byl dost odporný pitomec," píše v knize Chan, který byl v roce 2009 v Číně jmenován čestným vyslancem boje proti drogám. Vyhrožování násilím na veřejnosti není jediným šokujícím odhalením v Chanově knize. Uvádí v ní mimo jiné i to, že když byly jeho synovi dva roky, mrštil jím v záchvatu vzteku přes celou místnost. "Zvedl jsem ho jednou rukou a hodil s ním přes místnost, kde dopadl na pohovku. Kdyby narazil na její opěradlo nebo opěrky, mohlo to být dost vážné vzhledem k síle, jakou jsem použil," popsal Chan. Dodal, že toho "okamžitě" litoval a přísahal, že už nikdy nic takového neudělá. "Svoje sliby beru vážně, držím slovo. Už nikdy jsem s ním nehodil, ani jsem ho neuhodil," napsal Chan. ČTĚTE TAKÉ: Gubernátor v Rusku? Putinův oblíbenec Seagal chce stát v čele jednoho z regionů Není to poprvé, co se Chanovy rodinné problémy dostaly na veřejnost. V roce 2014 byl jeho syn Jaycee odsouzen na šest měsíců vězení za drogové trestné činy. V té době si Chan sypal popel na hlavu, že svého syna "nenaučil poslušnosti". V autobiografii též popisuje začátky kariéry, kdy dělal kaskadéra a komparsistu a všechny peníze, které vydělal, utrácel za "pití, gamblerství a holky". "Pamatuju si, jak jsem šel poprvé do klubu. Styděl jsem se, ale choval jsem se jako velký chlap. Dívka, která mě obsloužila - já ji znal jako 'číslo devět' - byla krásná, sladká osoba," napsal Chan s tím, že ji navštěvoval opakovaně. Pití a holky "Každý večer jsme se já a číslo devět vmáčkli do její ošuntělé malé kóje, kde jsme přímo nad sebou měli strop… občas jsem si všiml, že se na nás někdo pokouší dívat prasklinami ve dveřích, a přesto mi ta malá kóje připadala jako ráj." ČTĚTE TAKÉ: Harvey Weinstein má další problém. Zneužil šestnáctiletou polskou modelku O desetiletí později v roce 1999, dlouho poté, co si vzal za manželku tchajwanskou herečku Joan Lin, vyšlo najevo, že Chan během románku s hongkongskou herečkou a bývalou královnou krásy Elaine Ng zplodil dceru Ettu. V knize Chan líčí, jak se cítil provinile a jak při něm Lin stála. "Je to velmi silná žena. V mnoha ohledech silnější než já," napsal. Jeho autobiografie vyšla jen týden poté, co Chanova dcera Etta Ng zveřejnila, že si vzala svou přítelkyni, hvězdu instagramu Andi Autumn. Letos v květnu Etta Ng novinářům sdělila, že zůstala bez domova a musela spát pod mostem kvůli svým "homofobním rodičům". Chan na tato obvinění nereagoval a jeho dcera v autobiografii zmíněna není. ČTĚTE TAKÉ: Předávání filmových cen Oscar bude moderovat americký komik Kevin Hart

Autor: ČTK