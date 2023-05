Žádný jiný člověk na planetě - živý či mrtvý, muž či žena - není držitelem více leteckých rekordů než ona. Před 70 lety se Američanka Jacqueline Cochranová stala první ženou, která překonala v letounu rychlost zvuku. Její životní příběh připomíná hollywoodský trhák. Cochranová se totiž k pozici pilotky, milionářky, podnikatelky a rekordmanky vypracovala z chudé kadeřnice, jejímž jediným trumfem v rukávu byla krása a cílevědomost.

Americká pilotka a podnikatelka Jackie Cochranová v kokpitu stroje Curtiss P-40 Warhawk. | Foto: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Květen 1953. Z ranveje americké Edwardsovy letecké základny v Kalifornii se do vzduchu vznáší letoun F-86. Na první pohled ničím neobvyklá scéna. Jenže ve skutečnosti se na nebi nad základnou už za chvíli přepíší dějiny.

Za kniplem onoho letadla totiž nesedí americký vojenský pilot, jak by se dalo očekávat, ale žena, která se právě chystá udělat něco, co ještě žádná jiná žena a pouze pár mužů před ní. Cílem pilotky Jacqueline „Jackie“ Cochranové je překonání rychlosti zvuku.

Přestože má v tu chvíli Cochranová na kontě již množství leteckých rekordů, ve chvíli, kdy její F-86 nabírá rychlost, si velmi dobře uvědomuje zodpovědnost na svých bedrech. Americké letectvo jí s pokusem pomáhat nechtělo, letoun si musela vyžebrat u Kanaďanů. Na základně její let s napětím sleduje i Chuck Yeager, historicky první člověk, který překonal stejnou metu, jakou chce nyní pokořit ona. Letoun stoupá a Cochranová v určené výšce oblétá okruh.

V jednu chvíli palubní přístroje ukazují rychlost vyšší než Mach 1. Podařilo se. Osmnáctý květen přesně před 70 lety se stává dnem, kdy první žena letěla supersonicky.

Legendární americká pilotka Jackie Cochranová v den, kdy jako první žena překonala rychlost zvuku, u svého letounu F-86 Sabre. Vlevo stojí Chuck Yeager, který jí pomáhal s přípravou (první muž, který letěl nadzvukově).Zdroj: Wikimedia Commons, U.S. Air Force Flight Test Center History Office, volné dílo

Na zemi čekají Cochranovou ovace. Zažila je už mnohokrát. Byla to totiž právě ona, kdo jako první žena vůbec přeletěla s bombardérem Atlantik, vzlétala a přistávala z letadlové lodi či spoluzakládala WASP, program žen-pilotek za druhé světové války. Její životní příběh v mnohém připomíná přeslazený scénář hollywoodského filmu. Jackie Cochranová se totiž k úspěchům na nebi musela propracovat ze startovní linie chudé kadeřnice, jejímž jediným esem v rukávu byla krása a velké životní sny.

Matkou ve čtrnácti

O dětství Jackie Cochranové se toho moc neví. Částečně proto, že celý život svůj původ zapírala a mimo jiné tvrdila, že je sirotek (což se ukázalo jako lež až po její smrti, tak velmi si dávala pozor na svoji pověst). Na svět přišla 11. května 1906 jako Bessie Lee Pittmanová a s pěti sourozenci vyrůstala v různých městech na Floridě.

Do dospělého života se vrhla poměrně brzy - bylo jí třináct či čtrnáct let, když Bessie otěhotněla se svým prvním manželem Robertem Cochranem. Zdálo se tak, že ji čeká život obyčejné chudé ženy, která navíc nemá ani střední školu, a na své ambice může zapomenout. Jenže pak mladou rodinu zasáhlo neštěstí. „Syn páru jako pětiletý zemřel a manželé se v roce 1927 rozvedli,“ uvádí encyklopedie Britannica.

Zdroj: Youtube

Tragédie ovšem pro Cochranovou představovala dno, ze kterého se dokázala odrazit do takových výšin, o kterých snad ani nesnila.

Ponechala si manželovo příjmení, ovšem nově si začala říkat Jacqueline. S tímto jménem se zaměstnala jako kadeřnice. Byla krásná, charismatická a sebevědomá. S těmito vlastnosti se brzy dostala k práci v kadeřnických salonech na prestižní Páté avenue v New Yorku, kde poznala život americké smetánky. „Zde trvala na tom, že je sirotkem, a kontakt se svou rodinou udržovala tajně,“ píše web National Air and Space Museum.

Čaroděj Nikola Tesla. Jeho experimentům se přičítá i slavná exploze v Tungusce

Na původně chudou kadeřnici se brzy usmálo štěstí. Zamiloval se do ní totiž o čtrnáct let starší podnikatel Floyd Bostwick Odlum, v té době považovaný za jednoho z deseti nejbohatších mužů světa. Stali se z nich milenci a cílevědomé ženě nabídl pomoc se založením vlastní kosmetické firmy. V roce 1936 se nakonec i vzali (mimochodem, Cochranová nebyla žádná zlatokopka, manžela milovala a vztah jim vydržel čtyřicet let do Odlumovy smrti).

Jakkoliv by se o setkání s miliardářem dalo říct, že bylo pro Cochranovou přelomové, nebylo ničím v porovnání s tím, co zažila počátkem třicátých let, když jí nový přítel navrhl, aby se naučila létat. Tehdy věděla, že potkala svůj osud. „Ve chvíli, kdy jsem zaplatila za svou první lekci, přestala existovat kosmetička a zrodil se letec,“ řekla později Cochranová.

Na křídlech krásy

Byla talentem, jaký se vidí jen málokdy. Pilotovat se naučila do tří týdnů. „Brzy dokonale ovládla technické aspekty létání a navigace,“ zmiňuje encyklopedie Britannica. Následně pilně trénovala a v roce 1934 získala také licenci komerčního pilota.

Její zamilovaný movitý přítel ji v novém koníčku nejenže podporoval, jako zkušený podnikatel navíc usoudil, že pilotování se může stát skvělou reklamní strategií. Její kosmetickou značku Jacqueline Cochran Cosmetics, nechal doplnit o slogan Wings to Beauty (volně přeloženo Na křídlech ke kráse), a Cochranová začala na prezentace kosmetiky létat, čímž jí dělala neuvěřitelnou reklamu. „Létala po celé Americe a vyvinula také hydratační krém pro boj se suchou pokožkou způsobenou letem ve vysokých nadmořských výškách. Po každém letu si udělala čas na úpravu make-upu a účesu, a to nejen kvůli svému vlastnímu dobrému pocitu, ale také proto, že si byla vědoma přetrvávajícího veřejného pohledu na pilotky jako na 'neženské',“ uvádí web National Air nad Space Museum.

Americká pilotka Jackie Cochranová v roce 1938, kdy vyhrála prestižní letecké závody Bendix, čímž se o ní začalo mluvit jako o nejlepší pilotce dané doby.Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Úspěšné podnikání a létání pro radost bylo ale vynikající pilotce stále málo. Brzy se její jméno začalo objevovat na soupiskách účastníků leteckých závodů. Spřátelila se s letkyní Amelií Earhartovou a společně pracovaly na tom, aby žena za kniplem nebyla senzací, ale zcela běžným výjevem klání na nebesích. Poté, co v roce 1938 zvítězila v náročném leteckém závodě Bendix, se už o Cochranové mluvilo jako o nejlepší pilotce v Americe a na kontě měla hned několik rychlostních i vzdálenostních rekordů. „Díky jejím leteckým a podnikatelským úspěchům se okruh jejích přátel rozrostl o osobnosti jako Winston Churchill a první dámu Eleanor Rooseveltovou,“ píše web National WW2 Museum.

Ženy, bez kterých by Spojenci nevyhráli válku

Dějinné události zařídily, že brzy své schopnosti nabídla i k jiným účelům než vyhrávání soutěží a překonávání rekordů. S rozpínavostí nacistického Německa nebe nad Evropou začalo bouřit leteckými souboji stíhačů a Cochranová nehodlala stát stranou. Věřila, že nejen muži, ale i ženy za kniplem mohou přispět k vítězství napadených států v počínající druhé světové válce.

Její rodná země tehdy ještě nebyla v ohrožení, v létě 1940 se ale rozpoutala letecká bitva o Británii. Cochranová tehdy spolupracovala s organizací, která pomáhala dodávat bombardéry vyrobené na území Spojených států amerických do Spojeného království. „V roce 1941 se stala první ženou, která v bombardéru přeletěla Atlantik,“ podotýká encyklopedie Britannica. Když už byla na válkou zmítaných ostrovech, nedalo jí to a nabídla své služby britské RAF.

Dobový záznam chvíle, kdy Jackie Cochranová doručila jako první žena bombardér do Británie:

Zdroj: Youtube

Příslušnicí britského letectva se sice nestala, s otevřenou náručí ji ale přivítala organizace ATA (Air Transport Auxiliary). Tato původně civilní organizace zajišťovala přepravu nově vyrobených letounů z továren k operačním perutím, a jelikož schopní mužští piloti v Anglii většinou sváděli vzdušné souboje s Němci nebo se zotavovali v nemocnicích, v ATA létala celá řada pilotek. Cochranová zde působila s takovým úspěchem, že zde dosáhla hodnosti rovnající se majorovi v americkém letectvu.

Služba v ATA ji navíc utvrdila v tom, o co se snažila už léta předtím. „Už od roku 1939 soustavně přesvědčovala tehdejší první dámu Eleanor Rooseveltovou, aby bylo ženám umožněno létat ve vojenských letounech,“ uvádí web PBS. Sama sebe viděla v čele ženské vojenské letecké divize.

Krycí jméno Donna. Sestra Fidela Castra byla špionkou CIA, nejvýkonnější na Kubě

Jak připomíná web National Air and Space Museum, ženy si tehdy nepředstavovala jako stíhačky, věřila ale, že by mohly plnit přesně takové úkoly, jako jejich protějšky u ATA - tedy zalétávat a dopravovat nové letouny a tím uvolnit více mužů-pilotů pro bojové akce. Vhodné pilotky už měla vybrané - v době služby u ATA udělala seznam dostatečně zkušených amerických amatérských pilotek (většina měla nalétáno i přes 1000 letových hodin), a pětadvacet z nich přivedla k ATA právě v naději, že je zde vycvičí pro plánované americké ženské složky.

V době, kdy byla stále v zámoří, američtí velitelé po vstupu Spojených států do války konečně pochopili, že je načase využít i jimi podceňované ženské pilotní schopnosti. V USA díky tomu vznikla letka WAFS (Women's Auxiliary Ferrying Squadron), jejímiž příslušnicemi byly ženy, které dopravovaly nově vyrobené vojenské letouny z továren na základny. Jakmile se Cochranová dozvěděla, že letka, o níž snila, vznikla v USA bez ní, přerušila službu v ATA a v září 1942 se vrátila domů. Nakonec v srpnu 1943 vznikl program pilotek WASP (Women Airforce Service Pilots), jehož ředitelkou se stala právě Cochranová a její zástupkyní její letecká konkurentka Nancy Loveová.

Jackie Cochranová byla ředitelou ženského pilotního sboru WASP - na snímku s jeho příslušnicemi.Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Cochranová za války vycvičila tisícovku vynikajících pilotek, a za svou činnost získala jako první žena a civilistka vyznamenání Distinguished Service Medal. WASP byla nesmírně úspěšnou organizací. „Postupně pilotky vycvičené Cochranovou už nebyly jen "převoznicemi" letounů. Některé cvičily na střelce v bombardérech, další byly testovacími pilotkami. V lednu 1944 ministerstvo války oznámilo, že počet smrtelných a nesmrtelných nehod u WASP byl nižší než u mužských jednotek,“ píše server PBS.

Jenže ani tyto úspěchy nestačily - naopak, americké ministerstvo program v roce 1944 navzdory jeho nesporným úspěchům zrušilo.

„Nadzvuková“ žena

Poté se Cochranová (dekorovaná významnými americkými vyznamenáními) krátce stala reportérkou. Byla u toho, když se Japonci definitivně vzdali Američanům a druhá světová válka skončila, sledovala procesy s nacistickými zločinci v Norimberku.

Dlouho ale bez kniplu nevydržela. V roce 1948 jako důstojnice vstoupila do záloh amerického vojenského letectva a vrhla se na překonávání leteckých rekordů.

Jedním z jejích nejzásadnějších úspěchů bylo samozřejmě překonání rychlosti zvuku, což se jí povedlo jako první ženě vůbec. Když se pro tuto metu rozhodla, bylo jí už 47 let. Cesta k zapsání se do dějin ale byla trnitá. Americké letectvo jí totiž odmítlo poskytnout pro pokus letoun. Naštěstí ale zafungovaly její známosti a stroj F-86 jí propůjčilo kanadské ministerstvo obrany, jelikož létala jako testovací pilot pro firmu, která tyto stroje vyráběla. Když s letounem startovala na Edwardsově letecké základně v Kalifornii, poslední tipy jí na zemi před startem dával i první člověk, který něco takového dokázal. „Za svého trenéra k přípravě k překonání supersonické rychlosti si zvolila Chucka Yeagera,“ uvádí web National WW2 Museum.

Legendární americká pilotka Jackie Cochranová v den, kdy jako první žena překonala rychlost zvuku v letounu F-86 Sabre. Vlevo stojí Chuck Yeager, který jí pomáhal s přípravou (první muž, který letěl nadzvukově).Zdroj: Wikimedia Commons, US Air Force, volné dílo

V den, kdy se měl její let odehrát, tedy 18. května 1953, překonala nadzvukovou rychlost hned dvakrát. „Jackie a Yeager vzlétli každý ve své F-86 nejdříve dopoledne. Když se Cochranová začala blížit k rychlosti Mach 1, viděla rázové vlny valící se z překrytu jejího letadla. Když dosáhla rychlosti Mach 1, dva sonické třesky otřásly zemí pod ní, zatímco vzduch kolem ní utichl. Jenže po přistání se dozvěděla, že muži v řídící věži neslyšeli sonické třesky, aby její výkon potvrdili. Odpoledne tak opět vzlétla k obloze a znovu dosáhla Mach 1. Téhož dne Jackie vytvořila ještě další světový rychlostní rekord na 100kilometrové trati,“ uvádí web National WW2 Museum.

Mimochodem, o jedenáct let později se pak Cochranová stala také první ženou, která překonala dvojnásobek rychlosti zvuku v letounu Lockheed F-104G Starfighter. To už jí bylo 58 let. „Mimo to postupně překonala všechny své staré rekordy a stanovovala nové, včetně letu v nadmořské výšce 16 841 metrů v roce 1961. V roce 1969 byla povýšena na plukovníka v záloze,“ uvádí encyklopedie Britannica.

Výběr dalších rekordů Jackie Cochranové



- Cochranová dodnes drží historicky největší počet leteckých (rychlostních a dálkových) rekordů



- 3. prosince 1939 - rekordní rychlostní přelet na trase New York - Miami ve stroji Seversky P-35 (4 hodiny, 12 minut a 27 vteřin)



- 17. prosince 1947 - světový rychlostní rekord při letu na okruhu dlouhém 100 kilometrů v letounu P-51B Mustang (dosáhla rychlost 755,668 kilometru v hodině) - rekord byl pokořen až v roce 2020



- 17. prosince 1947 - světový rychlostní rekord při letu na úseku dlouhém 3 kilometry v letounu P-51B Mustang (663,054 kilometru v hodině)



- 29. prosince 1949 - dva rychlostní rekordy v letounu P-51C Mustang při letu na úseku dlouhém 500 kilometrů



- květen 1953 - tři rychlostní rekordy (včetně prolomení rychlosti Mach 1) a jeden výškový rekord (výška 14 377 metrů) v letounu F-86 Sabre



- květen - červen 1964 - tři rychlostní rekordy (včetně prolomení rychlosti Mach 2) v letounu Lockheed F-104G Starfighter



Zdroj: Wikipedia

Největší rána

Létání se Jackie Cochranová, někdy přezdívaná i Královna rychlosti, věnovala až do svých sedmdesáti let. Tehdy si ale vyslechla zřejmě tu nejhorší zprávu v životě. „Lékaři zdrcené Cochranové oznámili, že potřebuje kardiostimulátor a nemůže už více pilotovat,“ píše server PBS. Odešla z amerického letectva, zůstala ale působit jako konzultantka u NASA, kde už dříve (neúspěšně) lobovala za vyslání ženské mise do vesmíru.

Stáhla se do rodinné vily v Kalifornii, kde žila se svým druhým manželem, podnikatelem Odlumem. Napsala zde své paměti, ve kterých mohla kromě svých leteckých úspěchů vzpomínat také na své velmi úspěšné podnikatelské aktivity (její kosmetická značka Wings to Beauty ji zařadila ve své době mezi 25 nejúspěšnějších amerických žen - podnikatelek), či na to, jak svým lobingem dopomohla k vítězství Dwighta Eisenhowera v prezidentských volbách.

Osud Samanthy Smithové: V 10 letech změnila děj studené války, ve 13 byla mrtvá

Těšit se mohla také z toho, že ji v pilotování nikdo jiný nepřekonal. „Dodnes je držitelkou více rychlostních a vzdálenostních leteckých rekordů než jakýkoliv jiný letec v dějinách,“ uvádí encyklopedie Britannica.

Zdraví ji ale zrazovalo stále více. „Definitivně jej pak podkopala smrt jejího manžela v roce 1976,“ uvádí server PBS. Jackie Cochranová zemřela jako 74letá v roce 1980.