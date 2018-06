Schůzka s Kimem odvrátila jadernou katastrofu, napsal Trump

Americký prezident Donald Trump na twitteru označil úterní summit se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem za událost, která odvrátila hrozící nukleární katastrofu. Za historický okamžik považuje schůzku i severokorejská agentura KCNA, podle které znamená radikální obrat ve vzájemných vztazích. To ostatně naznačuje i skutečnost, že oba vůdci údajně přijali vzájemná pozvání na návštěvu svých zemí.

V sérii tweetů, které psal na palubě prezidentského speciálu během svého návratu ze Singapuru do USA, Trump mimo jiné uvedl, že „předseda Kim má možnost vstoupit do dějin jako vůdce, který položil základy pro skvělou novou éru prosperity své země“.

Americký prezident Kimovi zároveň poděkoval za to, že udělal první krok směrem k lepší budoucnosti KLDR. „Naše bezprecedentní schůzka – první mezi americkým prezidentem a vůdcem Severní Korey – dokazuje, že reálné změny jsou možné,“ dodal.

„Díky této schůzce se svět výrazně vzdálil od možné jaderné katastrofy,“ domnívá se Trump, který v jednom ze svých tweetů poukázal i na to, že KLDR ukončila raketové i jaderné zkoušky a že se zpátky do USA vrátili Američané, kteří byli dlouhá léta zadržováni v severokorejských vězeních.

I want to thank Chairman Kim for taking the first bold step toward a bright new future for his people. Our unprecedented meeting – the first between an American President and a leader of North Korea – proves that real change is possible! pic.twitter.com/yF3iwD23YQ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

The World has taken a big step back from potential Nuclear catastrophe! No more rocket launches, nuclear testing or research! The hostages are back home with their families. Thank you to Chairman Kim, our day together was historic! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

A year ago the pundits & talking heads, people that couldn’t do the job before, were begging for conciliation and peace - “please meet, don’t go to war.” Now that we meet and have a great relationship with Kim Jong Un, the same haters shout out, “you shouldn’t meet, do not meet!” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

Jak ve středu uvedla severokorejská státní tisková agentura KCNA, severokorejský vůdce Kim Čong-un a americký prezident Donald Trump se vzájemně pozvali k návštěvě KLDR a USA, přičemž oba tato pozvání přijali.

„Vážený nejvyšší vůdce pozval prezidenta Trumpa, aby navštívil v příhodné době Pchjongjang, a prezident Trump pozval předsedu Kim Čong-un na návštěvu USA. Oba vyjádřili přesvědčení, že tato pozvání mohou zlepšit vzájemné vztahy, a s radostí je přijali,“ napsala KCNA.

O vzájemné návštěvě obou vůdců se sice mluvilo již dříve, Trump svou cestu do Pchjongjangu ale dosud podmiňoval konkrétními kroky ze strany severokorejského režimu.

Podle KCNA předznamenala historická úterní schůzka „radikální obrat“ ve vztazích obou zemí. Severokorejská agentura však zároveň znovu zdůraznila Kimova slova, že „zřeknutí se jaderných zbraní závisí na ukončení nepřátelství“.

Trump na úterní schůzce údajně souhlasil s postupným jaderným ozbrojením KLDR výměnou za reciproční ústupky Spojených států, obě strany by tedy nyní měly postupovat souběžně, upozornila agentura AP s tím, že pokud byla taková dohoda skutečně uzavřena, měla by být považována za velký ústupek amerického prezidenta.

Z výsledků summitu není nadšené Japonsko, které hodlá pokračovat ve společných vojenských cvičeních s USA a v plánech na na posílení své obranyschopnosti. Japonský ministr obrany Icunori Onodera se totiž domnívá, že společná vojenská americko-korejská cvičení jsou životně důležitá pro bezpečnost východní Asie.