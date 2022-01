„Přítomnost ponorky v přístavu posiluje spolupráci mezi Spojenými státy a spojenci v regionu. Ukazuje americké schopnosti, flexibilitu, připravenost a pokračující závazek k dosažení indicko-pacifické regionální bezpečnosti a stability," stojí v prohlášení amerického námořnictva.

The #USNavy ballistic-missile submarine USS Nevada (SSBN 733) arrived at Apra Harbor, Guam Jan. 15, reflecting the United States’ commitment to the Indo-Pacific region.