Jahody s jehlami znovu děsí Nový Zéland. Objevily se další stížnosti

Vedení supermarketu Fresh Choice ve městě Geraldine na jihu ostrova obdrželo za poslední měsíc dvě stížnosti od svých zákazníků. V obou případech se jednalo o šicí kovovou jehlu pravděpodobně úmyslně zapíchnutou do čerstvých jahod.

V současné chvíli není jasné, zda ovoce zakoupené v sobotu ráno pocházelo z tamní produkce, nebo se jednalo o dovoz z Austrálie. Vedení supermarketu se pro jistotu rozhodlo, že všechny jahody z prodejny odstraní, i když nedošlo k žádným zraněním.

